Popularni recept za kremastu piletinu obećava ukusan i brz obrok za užurban tjedan

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Donosimo vam jednostavan recept popularnog autora u kojem ćete uživati i vi i vaša obitelj
Nathan Anthony, autor iznimno popularnog profila Bored of Lunch, ponovno je oduševio milijune pratitelja jednostavnim receptom koji obećava ukusan i brz obrok za užurban tjedan. Ovog puta predstavio je svoju verziju piletine Alfredo s hrskavim krumpirićima, prilagođenu užurbanom načinu života.
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