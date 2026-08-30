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Popularni recept za kremastu piletinu obećava ukusan i brz obrok za užurban tjedan

Popularni recept za kremastu piletinu obećava ukusan i brz obrok za užurban tjedan
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Foto: Pexels

Donosimo vam jednostavan recept popularnog autora u kojem ćete uživati i vi i vaša obitelj

30.8.2026.
19:45
Antonela Ištvan
Pexels
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Nathan Anthony, autor iznimno popularnog profila Bored of Lunch, ponovno je oduševio milijune pratitelja jednostavnim receptom koji obećava ukusan i brz obrok za užurban tjedan. Ovog puta predstavio je svoju verziju piletine Alfredo s hrskavim krumpirićima, prilagođenu užurbanom načinu života.

Kremasta piletina Alfredo s hrskavim krumpirićima

Sastojci (za 2 osobe):

Za hrskave krumpiriće:

  • 400 g krumpira
  • 1 žlica cajun začina
  • Malo maslinovog ulja
  • Sol i papar po ukusu

Za piletinu:

  • 300 g pilećih prsa
  • 1 čajna žličica češnjaka u granulama
  • 1 čajna žličica talijanskih začina
  • 1 čajna žličica luka u granulama
  • Sol i papar po ukusu

Za Alfredo umak:

  • 100 ml pilećeg temeljca
  • 100 g sirnog namaza 
  • 1 čajna žličica češnjaka u pasti
  • 1 čajna žličica origana
  • 40 g naribanog parmezana
  • Gustin (po želji, za zgušnjavanje)

Za posluživanje:

  • Kuhana brokula

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by BORED OF LUNCH (@boredoflunch)

 

Priprema korak po korak:

  1. Pripremite i ispecite krumpir: Krumpir ogulite i narežite na male kockice. U zdjeli pomiješajte kockice krumpira s malo maslinovog ulja, soli, paprom i cajun začinima dok ne budu ravnomjerno obloženi. Stavite začinjeni krumpir u košaru friteze na vrući zrak i pecite na 200°C 20 minuta. Protresite košaru na pola vremena pečenja kako bi se krumpirići ravnomjerno ispekli i postali hrskavi.
  2. Ispecite piletinu: Dok se krumpir peče, pripremite piletinu. Lagano poprskajte tavu s malo ulja i dodajte piletinu narezanu na komadiće. Začinite solju, paprom, talijanskim začinima i lukom u granulama. Pecite piletinu dok ne bude potpuno gotova.
  3. Napravite kremasti Alfredo umak: Kad je piletina gotova, u tavu dodajte češnjak u pasti, sirni namaz, pileći temeljac i naribani parmezan. Dobro promiješajte sve sastojke dok se umak ne počne zgušnjavati. Ako želite gušću konzistenciju, možete dodati malo gustina razmućenog u vodi.
  4. Poslužite i uživajte: Na tanjur stavite hrskave krumpiriće iz friteze i prelijte ih kremastom piletinom Alfredo.
  5. Jelo poslužite uz kuhanu brokulu za uravnotežen obrok.

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ReceptPiletinaUmak
komentara
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