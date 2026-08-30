Proslavljeni boksač bez zadrške nam otkriva: 'Ovo može 0,01 posto ljudi, Usyk bi imao problem'

Filip Hrgović u londonskoj O2 Areni pokazao je ono što razlikuje vrhunskog boksača od svjetskog prvaka. U trenucima kada je bilo najteže, kada su Itaumini udarci pronalazili cilj i kada je britanski teškaš izgledao kao da drži borbu pod kontrolom, Hrgović je ostao na nogama.

Primao je snažne udarce, izdržao najteže trenutke i nastavljao pritiskati. Kako je borba odmicala, odnos snaga počeo se mijenjati. Moses Itauma pokazao je zašto ga mnogi smatraju jednim od najvećih talenata teške kategorije, ali Hrgović je pokazao što je potrebno da bi se postalo svjetskim prvakom.

Nakon povijesne večeri za hrvatski boks razgovarali smo sa Stjepanom Božićem, proslavljenim hrvatskim boksačem koji je borbu pratio iz stručne perspektive. Otkrio nam je što ga je kod Hrgovića najviše iznenadilo, koliko čvrstina hrvatskog teškaša može psihološki uništiti protivnika te koga bi želio vidjeti nasuprot novom svjetskom prvaku.

Hrvatska je dobila svjetskog prvaka u teškoj kategoriji. Jučer ste na RTL-u Danas prognozirali da Itauma pada u sedmoj rundi. Kako ste vi vidjeli borbu i jeste li očekivali da će se razvijati na ovakav način? Znamo koliko je Filip čvrst i koliko udaraca može primiti, ali je li vas nešto posebno iznenadilo, nešto što možda dosad nismo toliko viđali kod njega?

„Iznenadilo me. Znao sam da ima, ako mi možete dozvoliti taj luksuz da budem malo prost, velika mu*a i veliko srce, ali nisam znao da su toliko velika. On je definitivno jučer pobijedio samog sebe.

Vjerujem da će trebati proći još neko vrijeme da i sam postane svjestan svega što je pokazao. To je teško dokučiti i objasniti, neka viša sila, neki ljudski, psihološki i mentalni momenti koji se jednostavno dogode. Prođete kroz to, preživite, a tek poslije analizirate i ne možete vjerovati što se zapravo dogodilo.

Mislim, jučer smo gledali film. Gledali smo Rockyja na hrvatski način.“

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Puno se govori o Itauminom lijevom aperkatu koji je savršeno pogodio Hrgovića. To je udarac nakon kojeg bi možda 95 posto teškaša palo. Koliko trenutak u kojem protivnika pogodite gotovo savršeno, a on nastavi hodati kao da se ništa nije dogodilo, može psihološki utjecati na boksača?

„Ja sam to čak i priželjkivao. Sjetit ćete se sigurno prvog meča Joshue i Andyja Ruiza. Joshua ga je srušio, Ruiz se digao i onda njega poslao na pod.

To su strašno važni psihološki momenti. Fizički su vrlo osjetljivi, ali mentalno mogu potpuno prelomiti borbu. Kada protivnika uzdrmate ili srušite, a on se digne i nastavi kao da se ništa nije dogodilo, to vam jednostavno ubija želju, ne samo za boksom nego, slikovito rečeno, i za životom.

Takvi trenuci jednom boksaču daju novu snagu i energiju, dok drugoga mogu potpuno zakucati. Iz takvih se situacija jako teško vratiti. To može možda 0,01 posto ljudi na planetu, to je rezervirano samo za odabrane i predodređene.“

Možemo puno pričati o Filipu Hrgoviću, ali ovom je borbom pokazao sve što ima u sebi i s razlogom je postao svjetski prvak.

„Pokazao je i drago mi je što je to pokazao cijelom svijetu. Mi koji smo mu najbliži, koji sudjelujemo u njegovu radu, životu i treningu, vjerovali smo u njega, ali kada ispred sebe imate tako respektabilnog protivnika, naravno da postoji određena doza straha.

A onda vas Filip sve demantira i izbije vam sve protuargumente. To je fenomenalno. Ne znam, jednostavno sam ostao bez riječi.“

Ako pokušamo borbu sagledati objektivno, Itauma je dugo izgledao izuzetno brzo i pokretno, pogađao je i imao kontrolu. Kako ste vi vidjeli taj preokret?

„Ovako ću vam reći, Filip je gubio meč. Itauma je osam rundi i otprilike minutu devete bio bolji i vodio borbu.

A onda treba pronaći snagu za takav povratak. To su izuzetno teški psihološki momenti koje je teško objasniti ako ih sami niste proživjeli. Ne bih htio ništa obezvrijediti, ali to su gotovo ratne situacije, jednostavno se vraćate iz mrtvih.

Filip je znao da bodovno gubi meč, a onda se uspio vratiti na takav način. To mogu samo mentalno veliki ljudi. Morate nešto slično proći i doživjeti da biste u potpunosti mogli razumjeti koliko je to teško.“

Iz Hrgovićeva kuta tijekom borbe čulo se kako treba pustiti Itaumu da troši energiju i dočekati trenutak kada više neće moći držati isti tempo. Je li, gledano iz boksačke perspektive, Itaumin kut pogriješio jer je unatoč dobroj situaciji na bodovima nastavio tražiti način da sruši čovjeka kojeg očito nije bilo lako slomiti?

„Oni su očito vjerovali u Itaumu, njegovu brzinu, eksplozivnost i snagu udarca te su računali da će borbu riješiti u prvom dijelu meča.

To im se, međutim, nije ostvarilo i tu su pogriješili. Ali, ako ne riskiraš, ne možeš ni profitirati. Probali su, sorry dečki, ali jednostavno nije išlo.“

Kladionice su Hrgovića praktički otpisale prije borbe, dok se Itaumu predstavljalo kao buduću veliku zvijezdu, o čemu je govorio i Frank Warren. Hrgović je sada pobijedio upravo tog boksača i postao svjetski prvak. Što biste vi voljeli vidjeti kao njegov sljedeći korak?

„Ono što ja vidim i priželjkujem, naravno, ne ovisi ni o Filipu, ni o meni, nego prije svega o televizijama i promotorima.

Volio bih ga vidjeti protiv Daniela Duboisa, recimo na Wembleyju. To mi djeluje kao realna opcija jer bi se radilo o revanšu i borbi za ujedinjenje titula. Upravo zato taj meč sada ima još više smisla i nosi veliku težinu.“

Pogotovo kada znamo kako je završila njihova prva borba, koja je prekinuta...

„Ta prva borba završila je s dosta upitnika. Osim toga, Filip tada nije bio na sto posto. Ono što vam mogu reći jest da je tijekom Fight Weeka, u utorak, imao temperaturu, a već u subotu je boksao.

Volio bih ga vidjeti i protiv Kabayela, možda na stadionu negdje u Njemačkoj, ponovno u borbi za ujedinjenje titula. Takav meč sada definitivno ima smisla jer je Filip pokazao i dokazao da može boksati na najvišoj svjetskoj razini. Ima titulu, zasluženi je svjetski prvak i sada je u poziciji da traži najveće moguće borbe.

Ne mogu se oteti dojmu da bi Filip u izdanju kakvo smo gledali jučer stvorio velike probleme čak i Usyku. I ne samo probleme, nego vjerujem da bi ga mogao i nokautirati.“