Motociklist doživio infarkt usred utrke? Stigao spasilački helikopter

Tijekom moto utrke u Svetom Ivanu Zelini u nedjelju popodne dogodila se nesreća u kojoj je ozlijeđen jedan od vozača.

Kako neslužbeno doznaje Jutarnji list, vozač je tijekom utrke navodno doživio infarkt, nakon čega je pao s motocikla. Na mjesto događaja stigla su dva vozila hitne pomoći i helikopter.

Okolnosti nesreće, kao i težina vozačevih ozljeda, zasad nisu poznate, a nije potvrđeno ni to je li vozač doista doživio infarkt.

Više informacija bit će poznato nakon što nadležne službe utvrde sve okolnosti događaja.