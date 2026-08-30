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PAO S MOTORA /

Motociklist doživio infarkt usred utrke? Stigao spasilački helikopter

Motociklist doživio infarkt usred utrke? Stigao spasilački helikopter
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Foto: Goran Kovacic/PIXSELL/Ilustracija

Na mjesto događaja stigla su dva vozila hitne pomoći i helikopter

30.8.2026.
17:24
danas.hr
Goran Kovacic/PIXSELL/Ilustracija
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Tijekom moto utrke u Svetom Ivanu Zelini u nedjelju popodne dogodila se nesreća u kojoj je ozlijeđen jedan od vozača.

Kako neslužbeno doznaje Jutarnji list, vozač je tijekom utrke navodno doživio infarkt, nakon čega je pao s motocikla. Na mjesto događaja stigla su dva vozila hitne pomoći i helikopter.

Okolnosti nesreće, kao i težina vozačevih ozljeda, zasad nisu poznate, a nije potvrđeno ni to je li vozač doista doživio infarkt.

Više informacija bit će poznato nakon što nadležne službe utvrde sve okolnosti događaja.

Moto UtrkeSveti Ivan ZelinaNesrećaInfarkt
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