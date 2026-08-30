Lijepa brineta u bijelom očarala uz Muru: Pogledajte tko je sve uživao u nedjeljnoj šetnji

Sunčano i ugodno vrijeme privuklo je brojne šetače na Šetnicu svete Barbare uz rijeku Muru, omiljeno odredište u gornjem Međimurju za sve koji traže predah u prirodi. Zelenilo uz obalu, miran tok rijeke i svjež zrak ponudili su savršeno okruženje za opuštanje, razgovor ili jednostavno uživanje u tišini daleko od gradske gužve i svakodnevnih obveza.

Prizori s ove međimurske oaze najbolji su dokaz zašto se posjetitelji uvijek rado vraćaju uz obale Mure, a opuštenu atmosferu i lijepe trenutke sa šetnice donosi eMedjimurje.hr.