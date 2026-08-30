Gradovi koji nikad ne spavaju: Otkrijte kojih je 20 najboljih na svijetu za noćni život

Vijesti o zatvaranju klubova i generacijama koje sve manje konzumiraju alkohol mogle bi vas navesti na pomisao da je noćni život na izdisaju. Ipak, stvarnost je znatno drugačija i mnogo uzbudljivija. Način na koji izlazimo se mijenja, ali ljudi nipošto ne ostaju kod kuće.

Gradovi se prilagođavaju novim navikama: ljeta su sve toplija, a ulične zabave i plesni tulumi na krovovima zgrada veći su i popularniji nego ikad prije. Umjesto odlaska na jedno ili dva razvikana mjesta, lokalno stanovništvo sada preferira istraživanje novih kvartova, obilazeći barove i ispijajući pića na ulicama.

Ni klasični noćni klubovi ne idu nikamo, štoviše, zajednice i lokalne vlasti uspješno se bore za očuvanje povijesnih lokacija, a Berlin je čak uspio techno glazbu upisati na UNESCO-ov popis nematerijalne kulturne baštine. U suradnji s tvrtkom Intrepid Travel, magazin Time Out proveo je opsežno istraživanje kako bi rangirao prijestolnice zabave nakon sumraka.

Anketa je obuhvatila više od 24.000 stanovnika diljem svijeta, koji su ocjenjivali sve, od kvalitete i cijena do sigurnosti i raznolikosti ponude u svom gradu. Konačnu listu potvrdio je panel stručnjaka, a ovo je 20 gradova koji su se istaknuli kao najbolji.