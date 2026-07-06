Ove dvije namirnice trebate izbaciti da smanjite rizik od raka: 'Karcinogene su'

Iako se za mnoge bolesti smatra da su posljedica genetike ili starenja, stručnjaci ističu da se značajan broj najtežih oboljenja može spriječiti. Britanska organizacija Cancer Research UK procjenjuje da bi se čak četiri od deset slučajeva raka moglo izbjeći promjenama životnog stila. Jedan onkolog sada je detaljno objasnio koje dvije stvari bismo trebali ograničiti u prehrani kako bismo značajno smanjili rizik i živjeli zdravije.

Dr. Jiri Kubes, onkolog radioterapeut, ističe da izbacivanje samo dvije stavke iz prehrane može dovesti do sretnijeg i zdravijeg života. Iako su neki faktori izvan naše kontrole, prehrana ima ključnu ulogu.

"Neki od pokretača raka su izvan naše kontrole, poput genetike i dobi, ali prehrana i način života igraju važnu ulogu", rekao je dr. Kubes. "Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) proglasila je i prerađeno meso i alkohol karcinogenima. Savjet je da je smanjenje unosa obje namirnice bolje za cjelokupno zdravlje, ne samo zbog rizika od raka, već i zbog niza drugih bolesti."

Njegovo upozorenje u skladu je s preporukama vodećih svjetskih zdravstvenih institucija koje godinama naglašavaju važnost prevencije.

Alkohol može biti opasan

Konzumacija alkohola izravno oštećuje stanice i može spriječiti njihovu pravilnu obnovu. Također može poremetiti hormone, uzrokujući češću diobu stanica i time povećavajući rizik od razvoja raka. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, ne postoji sigurna razina konzumacije alkohola kada je u pitanju rizik od raka. Svaka čaša je rizik, piše Mirror.

Alkohol je klasificiran kao kancerogen skupine 1 i povezan je s najmanje sedam vrsta raka, uključujući rak jetre, debelog crijeva, usne šupljine, ždrijela, grkljana, jednjaka i dojke.

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"Pijenje alkohola povećava rizik od raka jetre i debelog crijeva, među ostalima. Nije poznato u kojem trenutku rizici postaju povišeni, ali znamo da što više alkohola pijete, to je rizik veći", naglasio je dr. Kubes, medicinski direktor Centra za protonsku terapiju.

Prerađeno meso u istoj kategoriji kao i duhan

Slično kao i s alkoholom, veza između prerađenog mesa i raka je čvrsto utvrđena. Međunarodna agencija za istraživanje raka (IARC), koja djeluje pod okriljem WHO-a, klasificirala je prerađeno meso kao kancerogen skupine 1. To znači da postoje uvjerljivi dokazi da uzrokuje rak, a svrstava ga u istu kategoriju rizika kao i duhan ili azbest.

Važno je naglasiti da to ne znači da je jednako opasno, već da je jačina dokaza o kancerogenosti na istoj razini. Istraživanja su pokazala da dnevna konzumacija samo 50 grama prerađenog mesa, što odgovara jednoj hrenovki ili nekoliko kriški šunke, povećava rizik od raka debelog crijeva za otprilike 18 posto.

Pod prerađenim mesom podrazumijeva se svako meso koje je sačuvano soljenjem, sušenjem, dimljenjem ili drugim procesima radi poboljšanja okusa ili produljenja roka trajanja, što uključuje šunku, kobasice, hrenovke, slaninu i paštete. "Savjet je da se prerađeno meso jede umjereno. Uz smanjenje količine prerađenog mesa, važno je držati se zdrave prehrane bogate voćem, cjelovitim žitaricama i povrćem", pojasnio je dr. Kubes.

Uz promjene u prehrani, dr. Kubes dodaje da su održavanje zdrave tjelesne težine i redovita tjelesna aktivnost ključni za cjelokupno zdravlje. Kombinacija uravnotežene prehrane, kretanja i izbjegavanja dokazanih karcinogena poput duhana, alkohola i prerađenog mesa najmoćniji je alat koji pojedinac ima u prevenciji raka. "Ako ste zabrinuti zbog rizika od bilo koje vrste raka ili imate bilo kakve simptome, uvijek razgovarajte sa svojim liječnikom", zaključuje.

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