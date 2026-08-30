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FILIPOVA MIRNA LUKA /

Tko je samozatajna Marinela? Supruga novog svjetskog prvaka njegova je najveća ljubav i oslonac

Tko je samozatajna Marinela? Supruga novog svjetskog prvaka njegova je najveća ljubav i oslonac
Foto: Nick Potts/PA Images/Profimedia
Marinela Hrgović, rođena Čaja, odrasla je u Sesvetama, gdje je od djetinjstva poznavala Filipa Hrgovića, iako je njihovo prijateljstvo tek kasnije preraslo u ljubavnu vezu.
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Filip Hrgović (34) sinoć je ostvario najveći uspjeh u karijeri i postao svjetski prvak teške kategorije po IBF-u, a prije borbe veliku podršku pružila mu je supruga Marinela. Putem društvenih mreža uputila mu je emotivne riječi ohrabrenja i još jednom pokazala koliko mu je važan oslonac izvan ringa.

Filip i Marinela poznaju se još iz Sesveta, gdje su oboje odrasli, no njihovo je poznanstvo tek kasnije preraslo u ljubav. Sve je počelo dopisivanjem i izlascima, a nakon šest godina veze odlučili su napraviti sljedeći korak te su se 2019. godine vjenčali u rodnim Sesvetama. Marinela je tijekom svih tih godina ostala daleko od javnosti i rijetko govori o privatnom životu, dok je Filip više puta isticao koliko mu znači njezino razumijevanje njegova zahtjevnog sportskog ritma.

Danas zajedno grade obiteljski život i roditelji su djevojčice koju su dobili u svibnju 2024..

30.8.2026.
8:33
Hot.hr
Jurica Galoic/PIXSELL
Marinela HrgovićFilip HrgovićBrakObitelj
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