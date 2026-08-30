FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BEZ KOČNICA /

Nekad nisu znale za granice i živjele su na rubu: Seks, kokain i lude zabave slavnih ljepotica

Nekad nisu znale za granice i živjele su na rubu: Seks, kokain i lude zabave slavnih ljepotica
Foto: Media Punch, MediaPunch Inc/Alamy/Profimedia
Grace Jones bila je jedna od najprovokativnijih žena njujorške scene 70-ih i 80-ih – seks, droga, golišave zabave i potpuno nepredvidivo ponašanje bili su dio njezina imidža. U memoarima je opisivala hedonističke zabave na kojima je prostorije punila različitim drogama i tematikama. Jamajčanska manekenka, pjevačica i glumica postala je ikona noćnog života New Yorka, a njezino ime bilo je neraskidivo povezano sa Studio 54, mjestom u kojem su se miješali slava, seks, droga i potpuna dekadencija.
1 /25
VOYO logo

Bile su među najljepšim i najpoznatijim ženama svog vremena, krasile naslovnice, modne piste i filmska platna, a iza blještavila često se skrivao život daleko od glamurozne slike koju su javnost i mediji imali o njima. Sedamdesete i osamdesete bile su zlatno doba divljih tuluma, slavnih klubova, rock'n'rolla i hedonizma, a neke od najvećih ljepotica tog vremena našle su se upravo u središtu tog svijeta.

Od legendarnog Studija 54 i noći koje su završavale u zoru do turbulentnih ljubavnih odnosa, kokaina, heroina, alkohola, afera i skandala koji su punili naslovnice – njihove su biografije često bile puno luđe od filmova i pjesama po kojima ih danas pamtimo. U galeriji pogledajte o kojim je slavnim ljepoticama riječ.

30.8.2026.
6:23
Hot.hr
Profimedia
SeksKokainDrogaKate MossNaomi CambellPamela Anderon
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još galerija