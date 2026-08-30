Nekad nisu znale za granice i živjele su na rubu: Seks, kokain i lude zabave slavnih ljepotica

Bile su među najljepšim i najpoznatijim ženama svog vremena, krasile naslovnice, modne piste i filmska platna, a iza blještavila često se skrivao život daleko od glamurozne slike koju su javnost i mediji imali o njima. Sedamdesete i osamdesete bile su zlatno doba divljih tuluma, slavnih klubova, rock'n'rolla i hedonizma, a neke od najvećih ljepotica tog vremena našle su se upravo u središtu tog svijeta.

Od legendarnog Studija 54 i noći koje su završavale u zoru do turbulentnih ljubavnih odnosa, kokaina, heroina, alkohola, afera i skandala koji su punili naslovnice – njihove su biografije često bile puno luđe od filmova i pjesama po kojima ih danas pamtimo. U galeriji pogledajte o kojim je slavnim ljepoticama riječ.