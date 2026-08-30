'Uvijek vas sje*emo!' Hrgović nakon povijesne borbe: 'Htio sam da moja kći bude ponosna i da nema oca gubitnika'

Gubio sam svaku rundu, ali Duh Sveti mi je dao snagu da izdržim, kazao je novi svjetski boksački prvak u teškoj kategoriji po IBF verziji Filip Hrgović nakon što je prekidom u devetoj rundi pobijedio Britanca Mosesa Itaumu.

Premda je već dio borbe bio u podređenom položaju, "El Animal" je izdržao sve udarce i nalete i onda u devetoj rundi serijom razornih udaraca prisilio Itaumin kut da baci ručnik, nakon čega je sudac Foster prekinuo borbu i Hrgović je postao svjetski prvak.

Bila je to njegova 22. profesionalna borba i 21. pobjeda uz jedan poraz, dok je Itauma upisao prvi poraz nakon 14 pobjeda.

'Ovo nisam bio ja, nego Isus Krist u meni'

Posljednji svjetski prvak iz "Lijepe Naše" bio je Stipe Drviš koji je 2007. u Oberhausenu pobijedio Silvija Branca i osvojio WBA titulu u poluteškoj kategoriji.

"Ovo večeras nisam bio ja, nego Isus Krist u meni. Otac, Sin i Duh Sveti. Gubio sam svaku rundu bio sam nadboksan i ne znam otkud sam izvukao tu energiju. To je bila snaga Duha Svetoga, dao mi je snagu da sve izdržim," kazao je za DAZN najbolji hrvatski boksač.

Itauma, kojem je bila potrebna liječnička pomoć prije nego što je napustio arenu na nosilima, bio je veliki favorit nakon što je dobio prvih 14 protivnika i o njemu se govorilo kao o sljedećoj superzvijezdi boksa teške kategorije.

'Itauma je najbolji s kojim sam bio u ringu'

Hrgović je pohvalio Mosesa Itaumu kao "jedinstvenog" unatoč tome što mu je nanio prvi profesionalni poraz. Novi IBF prvak je priznao kako je znao da gubi runde, ali je osjećao da će njegov superiorni tempo na kraju presuditi.

"Treba mu više iskustva, ali on je jedinstven. On je najbolji s kojim sam bio u ringu, ali mu treba više iskustva. Osjetio sam tempo borbe," kazao je.

"On je nevjerojatan borac. Ja sam sadašnjost, a on je definitivno budućnost," dodao je.

Hrgović je poručio kako ima za cilj ujedinjenje u teškoj kategoriji nakon što je postao svjetski prvak. Hrvat želi Daniela Duboisa kao sljedećeg, pod uvjetom da pobijedi u svojoj nadolazećoj borbi, a potom i Agita Kabayela.

'Želim Duboisa'

"Želim ujedinjenje. Želim ovog tipa ovdje: Daniela Duboisa," poručio je.

Frank Warren, osnivač Queensberry Promotionsa, brzo je odgovorio Hrgoviću.

"Čujem što se govori. Ali postoji obveza. Ako to možemo riješiti, riješit ćemo to," rekao je Warren. "Ali svrha igre je da se svi ovi dečki međusobno bore i otkriju tko je najbolji," dodao je Warren pohvalivši oba borca nazvavši to "nevjerojatnom borbom" između "dva hrabra momka".

'Uvijek vas sje*emo!'

Na konferenciju za medije nakon meča Hrgović se pojavio s masnicama iznad oba oka, flasterom iznad desnog, bez majice, sretan i ponosan. Promotor Frank Warren u uvodu je naglasio da je Filip svoj narod učinio ponosnim te rekao:

"Bila je to sjajna borba, navijači su oduševljeni ponajboljom borbom svih vremena. Obojica su došli pobijediti i priuštili su nam spektakl. Što se budućnosti tiče, vidjet ću što mogu učiniti da se bori u Zagrebu."

A Filip je odmah krenuo veselo:

"Hrvatska moć! Uvijek vas sj***mo! U nogometu, boksu... Ja sam nanizao četvoricu Britanaca: Joyce, Adeleye, Allen pa Itauma. I iduću borbu želim Duboisa! Tajna? Mala smo zemlja, podcjenjuju nas i gladni smo uspjeha. Znamo se boriti, preživljavati, imamo veliku želju, dobru genetiku. Hrvatska je posebna, ima nas nešto više od tri milijuna, a pogledajte koliko vrhunskih sportaša imamo, u nogometu, boksu, tenisu, košarci", prenosi Fight Site.

Priznao je da je nakon poraza od Duboisa razmišljao da se ostavi boksa.

"Tada sam zaradio dosta novca i imao sam puno, a bio sam ogorčen, zasićen nakon 18 godina, nisam imao život osim boksa i zato sam razmišljao o mirovini. Ali cijela mi se država smijala i htio sam da moja kći bude ponosna na mene, a ne da ima oca gubitnika", rekao je Filip.

Cijelu izjavu za medije pogledajte u video ispod: