Hrgović nakon osvajanja svijeta izgovorio najemotivnije riječi večeri: 'Ovo je za mog oca'

Filip Hrgović ostvario je najveću pobjedu karijere i ispisao povijest hrvatskog boksa. U spektakularnoj borbi u londonskoj O2 Areni slomio je Mosesa Itaumu, čiji je kut u devetoj rundi bacio ručnik, te postao svjetski prvak. Nakon nevjerojatnog preokreta i večeri u kojoj je pokazao ogromnu izdržljivost i karakter, Hrgović je u ringu emotivno progovorio o svojoj obitelji, pokojnom ocu i teškom putu do svjetskog trona.

Filip Hrgović nakon velike pobjede najprije je zahvalio Bogu, svojem timu i najbližima.

„To nisam bio ja. Gubio sam gotovo svaku rundu, ali zahvaljujem svojem timu, treneru, menadžeru i sparing-partnerima. Imao sam savršen kamp. Zahvaljujem svojem Gospodaru, Isusu Kristu“, rekao je Hrgović nakon meča.

Potom se osvrnuo i na ono što se tijekom borbe pokazalo kao jedna od njegovih najvećih prednosti – nevjerojatnu sposobnost primanja teških udaraca.

„Da pitam svojeg prijatelja – je li brada važna? Je li brada važna?“, našalio se Hrgović, a zatim nastavio:

„Brada je važna. Želim mu zahvaliti što je prihvatio ovu borbu. On je nevjerojatan borac, najbolji s kojim sam dosad bio u ringu. Znao sam da će tempo biti moja prednost. Vidio sam da ostaje bez snage. On je poseban, on je budućnost, a ja sam sadašnjost.“

Hrgović je otkrio i kako je već od prve runde primijetio da Itauma troši mnogo energije.

„Od prve runde vidio sam da ostaje bez snage. Znao sam da će se ispuhati i da će, kada dođe pravi trenutak, biti vrijeme da krenem pritiskati. To sam i napravio.“

Posebno emotivan bio je kada je govorio o obitelji.

„Moja snaga su moja žena Marinela i moje dijete“, poručio je novi svjetski prvak.

Nakon borbe odmah se počelo govoriti i o Hrgovićevu sljedećem protivniku. Frank Warren spomenuo je Franka Sancheza, ali hrvatski teškaš jasno je dao do znanja da želi najveće moguće borbe.

„Želim Duboisa ili Kabayela. Želim ujedinjenje pojaseva. Neka Frank Sanchez čeka. Zarađuje novac bez borbe, može se maknuti u stranu“, poručio je Hrgović.

Warren se potom osvrnuo i na Itaumu, istaknuvši kako je mladi Britanac dao sve od sebe te da je tijekom meča imao problema s nogom. Nakon završetka borbe veliku je pozornost posvetio upravo Itaumi, koji je teško podnio poraz.

Nedugo zatim u ring je ušao Agit Kabayel i otvoreno poručio kako želi borbu s Hrgovićem. Hrvatski boksač tada se pred svima okrenuo Warrenu i iznio još jednu veliku želju.

„Daj mi borbu u Hrvatskoj. Već se 20 godina borim izvan Hrvatske“, rekao je Hrgović.

Warren mu je odmah odgovorio:

„Zaslužuješ to. Ti si prvak.“

Za kraj je Hrgović poslao i najemotivniju poruku večeri. Pobjedu je posvetio svojem ocu, koji je preminuo prije četiri godine, a prisjetio se i teškog razdoblja nakon poraza od Daniela Duboisa.

„Nakon poraza od Duboisa bio sam povrijeđen i ponižen. Ali sada moje dijete može hodati uspravno. Njezin tata je svjetski prvak“, poručio je Hrgović.