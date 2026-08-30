Hrgović postao prvak svijeta i zaradio bogatstvo, ali nećete vjerovati koliko je dobio Itauma

Filip Hrgović iz Londona se vraća sa svjetskim pojasom, ali i s honorarom kakav dosad nije imao u profesionalnoj karijeri. Hrvatski teškaš u O2 Areni svladao je Mosesa Itaumu i osvojio upražnjeni IBF naslov, a prema procjenama britanskih medija za taj bi nastup trebao zaraditi oko 700 tisuća funti, odnosno približno 820 tisuća eura.

Točni financijski detalji ugovora nisu objavljeni, no uoči meča spominjalo se da je za dvojicu boksača bilo predviđeno ukupno oko 2,2 milijuna funti. Veći dio tog iznosa trebao je pripasti Itaumi, koji je kao domaći favorit i jedan od najpromoviranijih mladih teškaša navodno imao pravo na oko 70 posto ukupnog fonda.

Ako su te procjene točne, Hrgović je za nastup trebao dobiti oko 700 tisuća funti. Konačna svota mogla bi dodatno narasti ovisno o eventualnim bonusima i drugim stavkama iz ugovora, uključujući mogući udio u prihodima od pay-per-view prodaje.

Takav honorar bio bi daleko veći od bilo kojeg koji je hrvatski boksač ranije ostvario. Kao njegov dosadašnji financijski rekord navodi se borba protiv Zhileija Zhanga iz 2022. godine, za koju je prema istom izvoru inkasirao oko 285 tisuća funti, odnosno nešto više od 330 tisuća eura.

Itauma bi, zanimljivo, unatoč porazu trebao kući odnijeti znatno veći iznos. Prema britanskim procjenama, njegov honorar kretao se oko 1,5 milijuna funti. Mladi Britanac prije borbe uživao je status velikog projekta tamošnjeg boksa, a eventualna pobjeda donijela bi mu priliku da postane drugi najmlađi svjetski prvak u teškoj kategoriji, odmah iza Mikea Tysona.

Hrgović je, međutim, u ringu potpuno promijenio priču. Iako je bio u podređenom položaju u ranom dijelu meča i završio u nokdaunu u drugoj rundi, uspio je preživjeti Itaumin nalet, nametnuti svoj ritam i na kraju doći do najveće pobjede karijere.