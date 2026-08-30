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Zabrinjavajuće /

Potresne scene nakon Hrgovićeve pobjede: Itauma na nosilima napustio O2 Arenu

Potresne scene nakon Hrgovićeve pobjede: Itauma na nosilima napustio O2 Arenu
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Foto: Steven Paston, PA Images/Alamy/Profimedia

Mladi Britanac nakon teškog meča nije mogao samostalno napustiti ring, a medicinsko osoblje odvezlo ga je na dodatne preglede u bolnicu.

30.8.2026.
1:27
Sportski.net
Steven Paston, PA Images/Alamy/Profimedia
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Potresne scene viđene su nakon završetka borbe Filipa Hrgovića i Mosesa Itaume u londonskoj O2 Areni. Mladi britanski teškaš nakon poraza nije uspio samostalno napustiti ring pa su mu u pomoć morali priskočiti liječnici.

Itauma je na nosilima iznesen iz ringa, a britanski mediji navode kako je potom prevezen u bolnicu na dodatne preglede. London Standard piše da 21-godišnjak nakon meča nije mogao hodati, dok The Sun opisuje prizore nakon prekida kao vrlo zabrinjavajuće.

Ubrzo nakon završetka borbe pojavile su se i snimke na kojima se vidi kako medicinsko osoblje Itaumu na nosilima odvodi iz dvorane, dok zabrinuti navijači prate što se događa.

 

 

Njegov promotor Frank Warren rekao je kako je Itauma tijekom borbe imao problema s nogom, no zasad nisu objavljeni detalji o prirodi ozljede. BBC je naknadno izvijestio da je britanski boksač prevezen u bolnicu, ali i da liječnici navode kako je njegovo stanje dobro.

Hrgović je nakon borbe s puno poštovanja govorio o mladom suparniku.

„On je nevjerojatan borac. Dao mi je priliku boriti se za svjetski naslov i siguran sam da će se vratiti. Najbolji je borac s kojim sam dosad bio u ringu, ali potrebno mu je još iskustva. Znao sam da će tempo biti moja prednost i da će ostati bez snage. On je poseban“, poručio je Hrgović.

Filip HrgovićMoses ItaumaBoksNosila
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