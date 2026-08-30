Potresne scene nakon Hrgovićeve pobjede: Itauma na nosilima napustio O2 Arenu

Potresne scene viđene su nakon završetka borbe Filipa Hrgovića i Mosesa Itaume u londonskoj O2 Areni. Mladi britanski teškaš nakon poraza nije uspio samostalno napustiti ring pa su mu u pomoć morali priskočiti liječnici.

Itauma je na nosilima iznesen iz ringa, a britanski mediji navode kako je potom prevezen u bolnicu na dodatne preglede. London Standard piše da 21-godišnjak nakon meča nije mogao hodati, dok The Sun opisuje prizore nakon prekida kao vrlo zabrinjavajuće.

Ubrzo nakon završetka borbe pojavile su se i snimke na kojima se vidi kako medicinsko osoblje Itaumu na nosilima odvodi iz dvorane, dok zabrinuti navijači prate što se događa.

Moses Itauma was just taken out on a stretcher after getting stopped by Filip Hrgovic 😳 pic.twitter.com/vWroWqGAiS — Happy Punch (@HappyPunch) August 29, 2026

Njegov promotor Frank Warren rekao je kako je Itauma tijekom borbe imao problema s nogom, no zasad nisu objavljeni detalji o prirodi ozljede. BBC je naknadno izvijestio da je britanski boksač prevezen u bolnicu, ali i da liječnici navode kako je njegovo stanje dobro.

Hrgović je nakon borbe s puno poštovanja govorio o mladom suparniku.

„On je nevjerojatan borac. Dao mi je priliku boriti se za svjetski naslov i siguran sam da će se vratiti. Najbolji je borac s kojim sam dosad bio u ringu, ali potrebno mu je još iskustva. Znao sam da će tempo biti moja prednost i da će ostati bez snage. On je poseban“, poručio je Hrgović.