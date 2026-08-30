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OČEVID U TIJEKU /

Tragična prometna nesreća na Krku: Poginuo vozač mopeda

Tragična prometna nesreća na Krku: Poginuo vozač mopeda
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Ilustracija
Foto: Ilustracija: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Na mjesto nesreće izašle su nadležne službe, a policija provodi očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti i uzrok nesreće

30.8.2026.
18:03
Tesa Katalinić
Ilustracija: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Jedna osoba poginula je u prometnoj nesreći koja se dogodila u nedjelju poslijepodne u Baški na Krku. Nesreća se dogodila oko 15.40 sati u Ulici Stjepana Radića.

Prema informacijama primorsko-goranske policije, u prometnoj nesreći sudjelovao je vozač mopeda, koji je od zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu događaja.

Na mjesto nesreće izašle su nadležne službe, a policija provodi očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti i uzrok nesreće.

Prometna NesrećaBaškaKrkMoped
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