Tea Mihanović otkrila pozadinu bizarnog trenutka: 'Nije dolazilo u obzir da to spomenem u lajvu'

Javljanja uživo jedna su od najstresnijih i najzahtjevnijih televizijskih formi, a to je nedavno još jednom dokazala reporterka RTL Danas-a, Tea Mihanović. Samo nekoliko sekundi prije nego što se trebala uživo uključiti u program emisije, Teu je u vrat ubola osa!

Unatoč jakoj iznenadnoj boli, Tea je ostala potpuno profesionalna prilikom javljanja uživo, iako u sekundama neposredno prije live-a nije mogla suspregnuti šok pa se pojadala snimatelju: "Ne mogu virovat. Ovo mi se još nije dogodilo, a svašta se događalo. Znači boli za popi***t", iskreno je priznala reporterka, ali teško da bi itko od gledatelja mogao posumnjati kakav se drama odvijala iza kulisa da simpatična repoterka nije podijelila snimku uboda i tako otkrila tek jedan od izazova s kojima se televizijski reporteri susreću na terenu.

'Ubod u vrat dok režija odbrojava sekunde velika je distrakcija'

"Reporteri prolaze kroz poplave, požare i potrese, pa je teško da nas osa može zaustaviti", govori nam Tea kroz smijeh, no priznaje da situacija nije bila bezazlena:

"Ubod ose u vrat u trenutku kada ti režija na uho odbrojava sekunde do lajva itekako je velika distrakcija. Gledatelji doma često ne mogu doživjeti koliku razinu koncentracije zahtijeva javljanje uživo. Srećom, svaka se situacija lakše prebrodi uz kolege snimatelje na koje se uvijek možemo osloniti, pa makar i da im se malo izjadamo ili opsujemo u slučaju nužde kao ovaj put. Sa mnom je bio kolega Teo Vukšan, pravi tandem Teo i Tea."

Na pitanje je li došla u napast spomenuti ubod u eteru, odgovara odlučno:

"Nije dolazilo u obzir da to spomenem u lajvu. Iza mene se u tom trenutku događala prometna nesreća u kojoj je netko mogao proći puno lošije nego ja s osom. Gledatelj je tu radi informacije, a ne radi naših terenskih doživljaja i emocija."

Susreti s medvjedom, konjem i kravom

Simpatičnu snimku ipak je odlučila podijeliti na društvenim mrežama kako bi prikazala i drugu stranu ovog dinamičnog, ali i stresnog posla.

"Javljanje uživo traži visoku razinu koncentracije i može biti iznimno stresno. Tako da je ubod ose u vrat - u momentu dok režija na uho odbrojava sekunde do lajva - itekako velika distrakcija. Svakako, ovakve nepredvidive situacije su razlog zašto volimo ovaj posao. Nijedan dan nije isti…", istaknula je Tea.

Ovo joj nije prvi neobičan susret sa životinjama na radnom zadatku.

"Bilo je raznih situacija za rubriku 'vjerovali ili ne' – od toga da je snimatelj Marko Ružić pred javljanje uživo kod Senja imao bliski susret s medvjedom, do toga da mi je jednom konj zagrizao mikrofon, a krava ga polizala", prisjeća se Tea.

Inače, Tea Mihanović diplomirala je politologiju na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, dio studija provela je u Firenci, a prije televizijske karijere radila je i u Bruxellesu na projektima povezanim s Europskim parlamentom i Europskom komisijom. No, kako i sama potvrđuje, pravi terenski rad nosi dinamiku na koju te nijedna teorija ne može u potpunosti pripremiti.