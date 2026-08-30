Majka Jean-Michela Nicoliera za RTL Danas komentirala Thomsponov koncert

Na koncertu Marka Perkovića Thiompsona u Vukovaru bila je i majka pokojnog francuskog dragovoljca koji je branio Vukovar i heroja Jeana-Michela Nicoliera, te njegov brat.

Snimljena je prilikom dolaska na koncert, a emotivni trenutak brzo se proširio i na društvenim mrežama. S njom se fotografirao ministar branitelja Ivan Anušić, koji je za koncert odjenuo hrvatski dres.

Foto: RTL Danas

"Ja sam oduševljena. Bilo je izvanredno i jako sam sretna. Ovo je bila jedna od najljepših večeri za mene. Osjećala sam se jako ugodno", rekla je Lyliana Fournier za RTL Danas.

Dodala je i da nikada nije doživjela ovakvo nešto u Francuskoj.