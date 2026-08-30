Ništa od velike Hrgovićeve želje: Hrvat nema izbora

Filip Hrgović je u ludoj borbi protiv Mosesa Itaume natjerao suca da prekine meč, čime je postao svjetski teškaški prvak po IBF-u.

Veliki je to korak kako za samog Hrgovića, tako i za hrvatski boks, a naš je boksač odmah nakon borbe jasno dao do znanja protiv koga se želi boriti u idućoj borbi. To bi, ako se pita Hrgovića, bili Daniel Dubois, jedini borac protiv kojeg je Hrgović poražen i prvak po WBO-u, ili Agit Kabayel, prvak po WBC-u. Tim bi borbama Hrgović išao prema ujedinjenju pojasa, nešto što je svim boksačima san, no to se neće dogoditi.

Naime, kako piše Sky Sports, Hrgović nema opcije – sljedeća je borba s Kubancem Frankom Sanchezom.

„Prema pravilima IBF-a, nijedna borba između, uključujući borbe za ujedinjenje naslova, nije dopuštena prije nego što Frank Sanchez odradi svoju obveznu obranu", rekao je Sanchezov menadžer Mike Borao za Sky Sports.

To znači da će Hrgovićeva borba s Kabayelom ili Duboisom morati barem zasad pričekati, ali da će svoju šansu za revanš protiv hrvatske čelične brade morati čekati i Moses Itauma.