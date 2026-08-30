Hrvatska pružala dobru partiju, no na kraju ipak izgubila od Srbije

Hrvatska ženska odbojkaška reprezentacija očekivano je okončala svoj nastup na ovogodišnjem Europskom prvenstvu u osmini finala, bolja od Hrvatske je u Brnu sa 3-1 (19-25, 25-19, 25-17, 12-25) bila Srbija, aktualni europski doprvak.

Samanta Fabris i Mika Grbavica su sa po 15 poena bile su najefikasnije kod Hrvatske, dok su Aleksandra Uzelac i Tijana Bošković upisale po 18 poena za Srbiju.

Hrvatska je odlično odigrala prvih set i pol, ali potom je do izražaja došla veća kvaliteta i širina srpske ekipe.

Nakon bojažljivog starta u dvoboj i zaostatka 4-7, Hrvatska je zaigrala maestralno i serijom 10-2 stigla do prednosti od 14-9 koju je uspijevala održati do kraja prvog seta protiv Srbije koja je izgledala kao da igra u grču.

I prva polovica drugog seta je nalikovala na prvi, Srbija je povela sa 5-3 da bi uslijedila serija Hrvatske za prednost 11-8. Možda i ključni trenutak se dogodio kod vodstva Hrvatske 13-10 kada je prvo dosuđen poen za Hrvatsku, ali je naknadnim pregledom snimke ustanovljen prijestup Grbavice pa je Srbija smanjila na 13-11. Vrlo brzo potom Srbija je preokrenula rezultat u svoju korist te dobila drugi dio dvoboja sa 25-19.

U trećem setu Hrvatska je bila u egalu samo do 5-5, a onda se Srbija odvojila i mirno dobila tu dionicu sa 25-17, dok je četvrtim setom Srbija dominirala od samog početka.

Srbija će u četvrtfinalu igrati protiv Grčke koja je sa 3-0 (25-16, 25-18, 25-20) svladala Francusku.