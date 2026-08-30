Europa suzdržano reagirala na odbijenicu s Islanda: 'Primamo na znanje'

Europska komisija suzdržano je reagirala nakon što je Island na žestoko osporavanom referendumu odbio ponovno otvaranje pristupnih pregovora s blokom, odluku koja riskira usporavanje zamaha proširenja, piše Euro News.

"Europska komisija prima na znanje ishod islandskog referenduma", rekao je glasnogovornik Komisije u kratkoj izjavi. "Komisija poštuje izbor islandskog naroda. Island ostaje bliski partner Europske unije", dodao je.

U međuvremenu, predsjednik Europskog vijeća António Costa razmijenio je poruke s islandskom premijerkom Kristrúnom Frostadóttirom tijekom kojih su "oba čelnika izrazila želju za nastavkom jačanja odnosa između EU i Islanda".

"Predsjednik Costa naglasio je da EU u potpunosti poštuje demokratski izbor islandskog naroda na današnjem referendumu. Island ostaje jedan od najbližih i najpouzdanijih partnera EU-a“, rekao je Costin glasnogovornik.

Premijerka odustaje od teme

Frostadóttir je prethodno izjavila da će u potpunosti odustati od pitanja članstva u EU do kraja svog mandata ako birači odbiju prijedlog.

"Bilo je zainteresirano 47% stanovništva“, rekla je Frostadóttir u nedjelju. "Mislim da je važno da u narednim mjesecima i tjednima poštujemo to gledište."

Dužnosnici i diplomati u Bruxellesu vidjeli su Island kao kandidata s pet zvjezdica koji je mogao dokazati da skeptici proširenja nisu u pravu. Nordijska zemlja gotovo je zajamčeno postala favorit, s obzirom na svoj opsežan stupanj integracije s blokom.

U pripremi za glasovanje, Komisija, koja nadzire pristupanje, držala se po strani, ali je signalizirala svoju namjeru da pronađe "kreativna" rješenja s Islandom kako bi se pozabavila dvama najspornijim pitanjima: ribarstvom i poljoprivredom.

Iako Island ima širok pristup jedinstvenom tržištu, sporazum isključuje Zajedničku ribarsku politiku (ZRP) i Zajedničku poljoprivrednu politiku (ZPP).

Ta dva poglavlja ostala su netaknuta posljednji put kada su Reykjavík i Bruxelles započeli pregovore o pridruživanju, proces koji je zaustavljen 2013. godine.

Sljedeći potencijalni kandidat

Ostaje vidjeti koliki će utjecaj islandski referendum imati na proces proširenja bloka, koji je, nakon godina stagnacije, skočio na vrh političke agende nakon ruske invazije na Ukrajinu.

Crna Gora je trenutni vodeći kandidat, privremeno zatvorivši 18 od 33 pristupna poglavlja. Zemlja teži postati 28. država članica 2028. godine, ambicija koja je inspirirala slogan "28 x 28".

Čak i ako Bruxelles odbija obvezati se na umjetne rokove, prepoznaje važnost ispunjenja obećanja o proširenju prije nego što kandidati izgube strpljenje. Spajanje Crne Gore s Islandom smatralo se potencijalnom mogućnošću.

Komisija priprema reforme kako bi kandidatkinjama donijela opipljive koristi, poput pristupa određenim programima EU-a, prije nego što postanu punopravne članice.