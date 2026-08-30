Plin ćemo plaćati skuplje, ali koliko? Evo što na sve kažu iz Ministarstva gospodarstva

Koliko će za jesenske račune morati izdvojiti više, umirovljenica Anita iz Zagreba još ne zna.

"Meni su bili zimski oko 50, 55 eura, a ljetni su jeftiniji, evo zadnji mi je sad iz srpnja bio 17 eura. Tako variraju cijene, uvijek su zimski računi najskuplji. Mene je to sad strah jer će opet poskupiti", govori nam Anita.

Cijene plina na burzama rasle su, u posljednjih mjesec dana i više od 100 posto, potvrđuju nam u Hrvatskoj stručnoj udruzi za plin.

Poskupljenje od 7-8 posto?

"Cijena plina za javnu uslugu za kućanstvo će biti od 1. listopada nova cijena. Ona se formirala na temelju cijena od 1.5. do 1.7. Ona će biti nešto viša nego prošle godine, procjenjuje se otprilike da će utjecati na krajnju cijenu kućanstva nekih 7-8 posto više. 50 eura više", upozorava predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin Dragan Pudić.

Reuters upozorava da bi hladna zima, uz povijesno niske zalihe plina u europskim skladištima, mogla dodatno pogurati cijene prema gore. U Hrvatskoj, međutim, iz Agencije za ugljikovodike zasad umiruju - skladište u Okolima trenutačno je puno 71 posto.

"Trenutačno se 310 milijuna metara kubnih nalazi u skladištu, Vlada je naredila da 1. listopada zapunjenost bude 85 posto, to će biti učinjeno tako da s te strane možemo bit mirni. To skladište je samo jedan od stupova sigurnosti, ostalo je domaća proizvodnja i naravno LNG terminal", umiruje predsjednik Uprave Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan.

Kaže i da Hrvatska za svoje potrebe proizvodi oko 30 posto plina, dok se preostalih 70 posto mora osigurati iz uvoza. Zato smo i dalje izloženi kretanju cijena na europskom tržištu. I tu dolazimo do ključne računice za građane.

Pitanje Vladinih subvencija

Koliko će poskupjeti sam plin te koliko će tog poskupljenja na sebe preuzeti država, jer subvencija trenutačno vrijedi do kraja rujna, nakon toga, ako je ne bude, razliku će plaćati građani.

Uz subvenciju, račun dodatno ublažavaju i sniženi PDV te subvencija dijela troška opskrbe.

"Ako Vlada ne produlji svoje subvencije onda će biti povećanje i veće od ovih 7-8 posto", govori Pudić.

U Ministarstvu gospodarstva za RTL Danas kratko javljaju da će građani i dalje biti zaštićeni od rasta troškova.

"Vlada Republike Hrvatske, kao i svaki put dosad, učinit će sve što je potrebno kako bi zaštitila građane i hrvatsko gospodarstvo od mogućih cjenovnih udara i osigurala stabilnost opskrbe", kazali su iz Ministarstva.