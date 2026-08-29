Promjena u hrvatskom rosteru pred Nizozemsku: Mijatović povukao potez uoči važnog gostovanja

Hrvatska košarkaška reprezentacija nema puno vremena za slavlje nakon uvjerljive pobjede protiv Latvije. Već u nedjelju izabranike Tomislava Mijatovića čeka novi kvalifikacijski izazov za Svjetsko prvenstvo 2027., gostovanje kod Nizozemske u Almereu.

Utakmica se igra od 14:30 sati u rasprodanoj dvorani Topsportcentrum, kapaciteta oko 3000 gledatelja, a Hrvatska u susret ulazi s velikim samopouzdanjem nakon sjajne predstave u Zadru.

Mijatović će za dvoboj s Nizozemskom napraviti jednu promjenu u sastavu. Mateo Drežnjak ulazi među 12 igrača prijavljenih za utakmicu, dok će Danko Branković preseliti na tribine. Hrvatski izbornik procijenio je kako će njegovoj momčadi protiv Nizozemske biti potrebna dodatna agresivnost na vanjskim pozicijama.

Hrvatska je drugi krug kvalifikacija otvorila na najbolji mogući način. Latvija je u Dvorani Krešimira Ćosića svladana sa 115:80, a pritom su se svi hrvatski reprezentativci upisali među strijelce.

Prvo ime utakmice bio je Mario Hezonja s 28 poena i sedam asistencija. Karlo Matković i Luka Božić ubacili su po 17 poena, dok je Dominik Mavra susret završio s 12 poena i šest asistencija.

Takva predstava samo je nastavak odlične napadačke forme Hrvatske. Reprezentacija u Nizozemsku stiže s omjerom 6:1, a posebno impresivno zvuči podatak da je postala prva europska reprezentacija u ovim kvalifikacijama koja je u tri uzastopne utakmice ubacila najmanje 100 poena.

Hezonja pritom igra jednu od najboljih kvalifikacijskih kampanja među europskim košarkašima. U devet nastupa ima prosječni valorizacijski učinak 22,9, što ga svrstava na vrh među igračima koji su odigrali više od pet kvalifikacijskih utakmica.

Nizozemska u ovaj susret ulazi nakon poraza od Njemačke. Aktualni svjetski i europski prvaci slavili su u Kölnu sa 99:83, a domaćin je već na poluvremenu imao osjetnu prednost.

Ipak, Hrvatska neće imati lagan posao. Nizozemci će tražiti reakciju pred domaćom publikom, iako statistika njihovih posljednjih nastupa kod kuće nije ohrabrujuća. Izgubili su posljednjih 11 domaćih utakmica u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

S druge strane, upravo protiv Hrvatske imaju pozitivno iskustvo iz prošlosti. U studenome 2017. godine na svom su terenu slavili sa 68:61.

Hrvatska sada želi izbjeći sličan scenarij i nastaviti pobjednički niz. Novi uspjeh u Almereu dodatno bi učvrstio momčad Tomislava Mijatovića u vrhu skupine K i približio je jednom od prva tri mjesta koja vode na Svjetsko prvenstvo 2027. u Kataru.