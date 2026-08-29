Ivanišević nasmijao Split pa najavio ono po čemu ga svi pamte: 'To se ne zaboravlja'

Lijepa sportska i humanitarna večer održava se na splitskim Prokurativama, gdje su u ekshibicijskom meču snage odmjerili Goran Ivanišević i Borna Ćorić. Rezultat je ovoga puta u drugom planu jer sav prihod od ulaznica ide za pomoć Omišu.

Posebnu simboliku cijeloj večeri daje i obilježavanje 25 godina od Ivaniševićevog legendarnog osvajanja Wimbledona i velikog dočeka koji mu je Split priredio 2001. godine. Uoči izlaska na teren Ivanišević je razgovarao s Donnom Dianom Prćić za RTL Sport i odmah naglasio što je najvažnije.

Gorane, posebna večer ovdje u Splitu, glavni cilj je plemenit – sve za pomoć Omišu.

'Mislim, tenis manje-više nije ni važan. Probat ću nešto malo se ovako kotrljati po terenu, ali sav prihod ide u Omiš. Ja se zahvaljujem svima što su pomogli.'

A sve je povodom 25 godina od osvajanja Wimbledona i onog mitskog dočeka upravo ovdje u Splitu. Prođu li vas trnci i sada dok stojite ovdje?

'Pa je, to je bilo... Mislim, cijeli Split je bio vani, ludilo na moru i na kopnu, tako da je to bio poseban doživljaj. Nešto što neću zaboraviti cijeli život. Eto, sad je prošlo 25 godina, dosta smo stariji, sporiji.'

Kakva je forma onda sada, a kakva je forma Borne Ćorića?

'Borna se vraća poslije ozljede i hvala mu što je pristao igrati, ovako lijepo od njega. A moja je, ono, okej. Mislim, ovisi koliko ću koljena... Izbjegavam neke najgore pokrete raditi.'

Bit će razbijanja reketa, isto tako zbog plemenite svrhe?

'Da, ja mislim da je to ostalo u meni. Mislim, to je kao vožnja bicikla, to se ne zaboravi, ali ovaj put će biti iz nekog dobrog razloga.'

Taman je završnica vašeg teniskog kampa. Ima li među ovim mladima neki novi Goran?

'Ima dosta talentirane dice i u muškom i u ženskom dijelu, pogotovo ovaj drugi tjedan. Budućnost je pred njima, vidjet ćemo kako će se razvijati.'