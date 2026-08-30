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Veliki Vladimir Kličko: 'Čestitam jednom jedinom Filipu Hrgoviću'

Veliki Vladimir Kličko: 'Čestitam jednom jedinom Filipu Hrgoviću'
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Foto: Daniel LEAL/AFP/Profimedia

Hrgović i Kličko dugo se poznaju. Hrvatski se boksač pripremao u Kličkovim kampovima, a pomagao je Ukrajincu u pripremama za meč s Joshuom.

30.8.2026.
21:41
Sportski.net
Daniel LEAL/AFP/Profimedia
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Filip Hrgović novi je svjetski teškaški prvak po IBF standardima nakon što je u noći sa subote na nedjelju u devetoj rundi slavio protiv Mosesa Itaume.

Bila je to veličanstvena borba dvaju boraca suprotnih stilova, a hrvatski je borac slavio iako je 21-godišnji Britanac izgledao bolje kroz većinu meča. Hrgović je do pobjede došao iskustvom i "čeličnom bradom", a koliko je mogućnost primanja udarca i ostanka na nogama bitna, najbolje govore riječi Vladimira Klička. Jedan od najboljih teškaša svih vremena jasno je dao do znanja što misli o Hrgoviću i borbi s Itaumom.

"Moj omiljeni princip u /FACE metodologiji je IZDRŽLJIVOST, a još jednom se pokazalo da IZDRŽLJIVOST pobjeđuje vrhunsku tehniku i talent, baš kao u sinoćnjoj borbi. Čestitam svom bivšem sparing-partneru, jednom jedinom Filipu Hrgoviću; ti si pravi prvak!", napisao je Kličko pa poslao ohrabrujuću poruku Itaumi:

"Bio sam tamo gdje si ti sada, Moses. Možeš se vratiti jači nego ikad, ako to stvarno želiš."

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Kličko dobro poznaje Hrgovića. Hrvatski boksač još je kao mladi teškaš boravio u Kličkovim kampovima, a pomagao je Ukrajincu kao sparing partner uoči meča s Anthonyjem Joshuom na Wembleyju 2017. godine.

Dodajemo kako je spomenuta FACE metodologija skraćenica za Focus, Agility, Coordination, Endurance, odnosno fokus, agilnost, koordinaciju i izdržljivost. 

Vladimir KličkoFilip HrgovićMoses ItaumaIbf Pojas
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