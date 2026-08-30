Nakon masakra kod Kijeva: Rusija prijeti novim žestokim udarima na ukrajinsku energetsku mrežu

Ruska vojska priprema se za velike napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu, priopćilo je rusko Ministarstvo obrane.

Ova vijest dolazi samo nekoliko dana nakon razornog napada na skladište u blizini Kijeva koji je izazvao goleme štete i brojne žrtve.

'Odmazda za ukrajinske napade'

U službenoj objavi na platformi Telegram, rusko ministarstvo navodi da su njihove snage "započele pripreme za pokretanje masovnih udara na ukrajinska energetska postrojenja”.

Moskva ovaj potez otvoreno opisuje kao odmazdu za ukrajinske napade na rusku energetsku mrežu.

Ukrajinski ministar energetike Denis Šmihal ranije je upozorio da Moskva ponovno želi dokrajčiti ukrajinski energetski sustav, piše Politico.

Naglasio je da Kijev ulaže maksimalne napore u jačanje energetske i infrastrukturne otpornosti kako bi se spriječilo ponavljanje dramatičnih i dugih restrikcija struje iz prošlih zima.

Razoran napad na skladište u Myli

Rusija je u petak izvela žestok napad na skladište u Myli, nedaleko od ukrajinske prijestolnice. Kako je objavio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, poginulo je 38 ljudi, 20 je ozlijeđeno, a četvero se vodi kao nestalo.

Požari izazvani napadom oštetili su najmanje 50 stambenih kuća. Zelenski je pritom upozorio na razmjere ruskih napada tijekom posljednjih dana.

"Samo ovog tjedna Rusi su lansirali gotovo 2000 udarnih dronova, više od 1600 zračnih bombi i 31 projektil različitih tipova", rekao je Zelenski.

Kopnena ofenziva prema Kijevu

Ukrajinski dužnosnici tvrde da njihovi obavještajci ukazuju na moguće nove ruske kopnene ofenzive prema Kijevu. Pavlo Palisa, zamjenik predstojnika ureda ukrajinskog predsjednika, rekao je novinarima da su ruski vojni zapovjednici dobili zadatak pripremiti planove za napade na Kijev i Černihiv.

Na pogoršanje situacije upozorio je i poljski premijer Donald Tusk. Nakon razgovora s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom rekao je da 'eskalacija s ruske strane napreduje'.

"Ukrajini je potrebna veća potpora iz zraka", poručio je Tusk.