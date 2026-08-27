Rusi otvoreno zaprijetili Britaniji: 'London je na korak do katastrofalnih posljedica'

Rusija je u četvrtak upozorila da bi mogla napasti britanske vojne ciljeve unutar i izvan Ukrajine kao odgovor na ukrajinske napade na ciljeve unutar Rusije pri čemu bi koristila britanske krstareće projektile dugog dometa.

Upozorenje, koje je glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova iznijela na konferenciji za novinare u Moskvi, najsnažnije je tog tipa koje je Rusija dosad uputila Britaniji, državi članici NATO-a i čvrstom savezniku Ukrajine.

Zaharova je rekla da je London "na korak" od toga da i legalno postane supočinitelj u, kako je kazala - "terorizmu" protiv ruskih civila, a to bi imalo "katastrofalne posljedice", osim ako Britanija ne promijeni smjer.

"Više smo puta upozoravali da bi svi britanski vojni objekti i oprema u Ukrajini i izvan njezinih granica mogli biti metom napada kao odgovor na ukrajinske napade na ruski teritorij koji su izvedeni britanskim oružjem", rekla je.

Rusko upozorenje Britancima

"Predlažemo da britansko vodstvo još jednom pažljivo proanalizira situaciju i odmah, na najodlučniji i najnedvosmisleniji način napusti neprijateljsku agresivnu liniju, koja može samo stvoriti rizik od eskalacije sukoba na potpuno novu razinu", kazala je Zaharova.

Upozorenje je iznijela dan nakon što je Rusija optužila Ukrajinu da je ispalila britanske rakete Storm Shadow na trgovački centar u ruskome gradu Donjecku na istoku Ukrajine u napadu u kojem su, kako je rečeno, ranjeni civili, među njima i djeca.

Kremlj je u ponedjeljak objavio da Britanija metodično dolijeva "ulje na vatru" nakon što je London najavio da će Kijevu dopustiti pristup tajnoj tehnologiji za pokretanje vlastite proizvodnje krstarećih raketa Storm Shadow, kojima je moguće izvesti udare duboko u Rusiji. Francuska je već dala suglasnost za licenciranje tehnologije za europski projektil.