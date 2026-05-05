Klasnićev nasljednik potpisao za Werder Bremen: 'Po svemu je sličan meni, a u jednom i bolji'

Karlo Šimić (18), mladi talentirani hrvatski nogometaš, U19 hrvatski nogometni reprezentativac, potpisao je u ponedjeljak za momčad Werdera iz Bremena na četiri godine, doznaje portal Net.hr iz dobro obaviještenih izvora. Inače, Karla Šimića savjetuje proslavljeni bivši hrvatski reprezentativac i nogometaš Ivan Klasnić koji mu je menadžer, a uz Ivana Klasnića tu je i Maks Kovačević koji se isto brine za Karlovu karijeru. Pisali smo ranije ove godine o Karlu Šimiću i razgovarali s Ivanom Klasnićem i Maksom Kovačevićem o njemu. Više o tome čitajte - OVDJE.

Pregovori trajali tjednima

Inače, pregovori su trajali tjednima, a sada su uspješno završeni. Werder je doveo Šimića, koji se smatra velikim talentom i igračem s perspektivom na Weseru. Karla Šimića, čiju karijeru prati i savjetuje legenda Werdera Ivan Klasnić, klub namjerava postupno uvoditi u seniorski nogomet. Veliki je to projekt Werdera iz Bremena koji u Karlu vidi budućnost.

Foto: Sebastian Priebe/imago sportfotodienst/Profimedia

Karlo Šimić najprije će se prilagođavati kroz Werderovu U-23 momčad. Hrvatski U-19 reprezentativac, kojem ugovor istječe na kraju sezone, ove je sezone za U19 momčad Wolfsburga postigao 22 gola uz asistenciju.

Tko je Karlo Šimić?

Karlo Šimić jedan je od najuzbudljivijih mladih nogometaša koje Hrvatska trenutno ima, napadač kojeg mnogi već sada vide kao budućnost “Vatrenih”, a dodatnu težinu njegovoj karijeri daje činjenica da ga vodi bivši reprezentativac i golgeter, spomenuti Ivan Klasnić. Karlo Šimić jako podsjeća na Ivana Klasnića. Igra lijevom isto kao što je Ivan igrao, počeo je karijeru u St. Pauliju isto kao i Ivan.

Ima nogometni instinkt i osjećaj za gol poput legendarnog Killera. Igra na poziciji centralnog napadača, a po potrebi može pokriti i ulogu povučenijeg napadača, što ga čini taktički vrlo vrijednim igračem. Stručnjaci koji ga bolje poznaju i koji su bolje upoznati s njegovim nogometnim kvalitetama govore kako mu je samo nebo granica i kako će biti strašan igrač.

Rođen 10. lipnja 2007. u Hamburgu, Šimić je odrastao u Njemačkoj, ali je odabrao igrati za Hrvatsku, čiji je član u U-19 reprezentaciji. Nogometni put započeo je u omladinskoj školi St. Paulija, a od 2021. razvija se u sustavu Wolfsburga, gdje danas igra za U-19 momčad. Upravo je u tom klubu eksplodirao. U jednom dijelu ove sezone bio je na15 golova u 16 utakmica, čime se prometnuo u jednog od najefikasnijih mladih napadača svoje generacije.

Foto: Sebastian Priebe/imago sportfotodienst/Profimedia

Njegove kvalitete idu daleko iznad same realizacije. Opisuju ga kao fizički snažnog, tehnički potkovanog i taktički zrelog igrača s odličnim osjećajem za prostor. Osobinama koje često razlikuju prospekte od pravih budućih zvijezda. Upravo zbog takvog profila već sada privlači interes velikih europskih klubova poput Juventusa i Atlético Madrida.

Ivan Klasnić: 'Po svemu mi je sličan'

Posebno zanimljiv detalj njegove karijere je mentorstvo Ivana Klasnića, legendarnog hrvatskog napadača. Klasnić u Šimiću vidi igrača sličnog sebi, pa čak i nekoga tko bi mogao nadmašiti neke njegove kvalitete, što dodatno podiže očekivanja oko mladog napadača.

"Po svemu mi je sličan. Karlo se rodio u Hamburgu kao i ja, otišao u Wolfsburg i sa 14 ili 15 godina potpisao ugovor s Wolfsburgom. Karlo sad igra u juniorima Wolfsburga, jer U19 selekcija je, u biti, juniorski staž. Ono što Karlo trenutno pokazuje je stvarno izniman talent i osjećaj za nogomet. Golovi, asistencije, prava je špica i igrač za budućnost. No, u jednom je Karlo bolji od mene. Više trči od mene i brži je nego što sam ja bio u toj dobi", kazao nam je Ivan Klasnić u razgovoru za Net.hr krajem veljače ove godine.

Sve to zajedno čini Karla Šimića jednim od najvećih hrvatskih nogometnih talenata nove generacije. Ako nastavi ovim tempom razvoja, vrlo je realno očekivati da će uskoro zakucati i na vrata seniorske reprezentacije i možda postati novo ime koje će Hrvatska izvoziti na najveću nogometnu scenu.

POGLEDAJTE VIDEO: Schildenfeld u Maksanovom korneru objasnio zašto nije otišao u Hajduk: 'Na razgovoru mi je bilo 'ajme meni, je li mi to dobro'