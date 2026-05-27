Tvrdi da je prošla kroz vizije pakla dok je ležala u komi i opisala što tamo grješnima rade

Kathy McDaniel, Amerikanka koja se cijeli život smatrala katolkinjom, doživjela je 1999. godine iskustvo bliske smrti koje je iz temelja promijenilo njezina uvjerenja o Bogu i zagrobnom životu.

Naime, dok je osamnaest dana ležala u medicinski induciranoj komi, proživjela je ono što su se činili kao mjeseci mučenja u paklu.

Sve je započelo kada je McDaniel, tada 53-godišnjakinja, oboljela od teške upale pluća koja se razvila u akutni respiratorni distres sindrom (ARDS). Liječnici su joj davali samo 38 posto šanse za preživljavanje i stavili su je u induciranu komu.

"Osjetila sam užasan smrad, a onda sam iz magle čula kako dopiru vriskovi i stenjanje", prepričala je svoja prva iskustva iz carstva tame i nastavila:

"Tada je iz magle odjeknuo gromoglasan glas koji me upitao znam li gdje se nalazim. Kada je mu odgovorila kako mi se čini da se nalazim u paklu, odgovorio je manijakalnim smijehom. Našla se usred uništenoga, gorućega grada, okružena ruševinama i ljudima koji su vapili u očaju.

Vječne muke i nemogući zadaci

Njezino daljnje putovanje također je bilo ispunjeno zastrašujućim scenama. Opisala je kako su je demoni mučili i zadavali joj nemoguće zadatke kao uvjet za izlazak iz pakla.

Jedan od demona, nalik jetiju, odveo ju je do golemog polja trnovitih kupina i naredio joj da sve stabljike posiječe dječjim škaricama. Svaki put kad bi uspjela odrezati jednu, na istom bi mjestu odmah izrasla nova.

Sjeća se i bizarnog salona ljepote gdje su joj se tašta stvorenja okrutno smijala.

Ipak, nakon nečega što joj se činilo kao mjeseci patnje, ženski ju je demon odveo u zaleđenu kolibu usred mećave. Tamo je zatekla druge žene, odjevene u krpe, slomljenog duha. Kada joj je demon rekao da je u stvarnom svijetu Božić, McDaniel je počela pjevati božićnu pjesmu "Away in a Manger" i nije prestajala.

Iznenadni preokret i put u raj

Upravo je to njezino pjevanje, vjeruje, donijelo preokret. Iznenada je izvučena iz ledene kolibe i katapultirana prema nebu. Tama i strah su nestali, a zamijenio ih je osjećaj goleme ljubavi, radosti i blaženstva.

Našla se na predivnom bijelom mjestu koje je podsjećalo na mramornu katedralu ispunjenu blistavom svjetlošću.

Tamo je susrela svog bivšeg zaručnika, Ricka, koji je preminuo samo mjesec dana ranije. Pojavio joj se kao mlađa verzija sebe i rekao joj da još nije njezino vrijeme.

Buđenje u novu stvarnost

Kathy se nakon njegovih riječi probudila iz kome i okružena obitelji. Iako je fizički preživjela, slijedio je težak psihički oporavak.

Proživljeno iskustvo gurnulo ju je u duboku depresiju. Progonili su je prizori iz tame, a istovremeno je preispitivala čitav svoj život i vjeru. "Nisam bila sigurna o čemu se tu radilo, zašto bi dobra katolkinja poput mene završila u paklu?", pitala se godinama.

Svoju priču dugo je čuvala jer ju je strah od osude držao u tišini.

Prekretnica se dogodila kada se povezala s Međunarodnom udrugom za proučavanje iskustava bliske smrti (IANDS). Tamo je, dijeleći svoju priču, počela shvaćati što joj se dogodilo.

Zaključila je da pakao koji je vidjela nije bio kazna koju je stvorio Bog, već manifestacija njezinih vlastitih strahova i uvjerenja usađenih katoličkim odgojem.

Njezino se shvaćanje Boga potpuno se promijenilo. "Ono što sam naučila jest da Bog sve voli, svima oprašta i da nikada ne bi nikoga osudio. Sve što su me učili o tome da Bog šalje ljude u čistilište ili pakao, to jednostavno nije istina."

Danas, u 79. godini, Kathy McDaniel pomaže drugima s iskustvima bliske smrti i autorica je knjige "Misfit in Hell to Heaven Expat" u kojoj je opisala svoje putovanje.