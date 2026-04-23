Gubi li Osijek dragulja? Talentirani nogometaš na pragu Werder Bremena

Adrian Andrusko, talentirani 16-godišnji nogometaš, trenutno se nalazi na probi u Werder Bremenu, poznatom klubu koji je Andrusku dao pet dana da se dokaže, doznaje Net.hr iz izvora bliskom igraču. Ivan Klasnić, bivši hrvatski nogometaš i reprezentativac i mladi menadžer Maks Kovačević, agenti su koji su doveli Andruska na probu u Njemačku i Adrian Andrusko trenutno trenira sa starijom grupom igrača Werder Bremena i pokušava naći svoje mjesto pod njemačkim nogometnim suncem.

Adrian Andrusko igra za U-16 selekciju Osijeka. Stručnjaci za njega govore kako je veliki potencijal i prema saznanjima koje imamo postoji šansa za Adrian Andrusko ostane u Werderu iz Bremena. Osijek bi tako mogao izgubiti igrača koji će uskoro zaigrati i za U-16 reprezentaciju Mađarske. Adrian Andrusko je visok 190 cm i igra na poziciji napadača...

Nada se da će impresionirati i potencijalno osigurati mjesto u omladinskoj akademiji bundesligaškog kluba za koji je igrao i sam Ivan Klasnić i ostavio trag.

"Ovo je ogromna prilika za Adriana. Ako bude dobro igrao i trenirao, postoji velika šansa da će ga klub potpisati", rekao je Attila Andrusko, bivši profesionalni nogometaš i otac talenta, javljaju mađarske dnevne novine "Nemzeti Sport", a prenosi njemački DeichStube.

Hoće li se Adrian Andrusko na kraju pridružiti selekciji Werder Bremena ostaje za vidjeti. No, jedno je sigurno. Nijemci su zagrizli za Adriana, a Ivan Klasnić i Maks Kovačević očito imaju dobar nos za talentirane nogometaše i još su jednom mladom nogometašu otvorili vrata jednog velikog kluba.

