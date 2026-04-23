DOZNAJEMO

Gubi li Osijek dragulja? Talentirani nogometaš na pragu Werder Bremena

Gubi li Osijek dragulja? Talentirani nogometaš na pragu Werder Bremena
Foto: Privatna arhiva

Adrian Andrusko trenutno se nalazi na probi u Werderu iz Bremena

Silvijo Maksan
23.4.2026.
12:51
Privatna arhiva
Adrian Andrusko, talentirani 16-godišnji nogometaš, trenutno se nalazi na probi u Werder Bremenu, poznatom klubu koji je Andrusku dao pet dana da se dokaže, doznaje Net.hr iz izvora bliskom igraču. Ivan Klasnić, bivši hrvatski nogometaš i reprezentativac i mladi menadžer Maks Kovačević, agenti su koji su doveli Andruska na probu u Njemačku i Adrian Andrusko trenutno trenira sa starijom grupom igrača Werder Bremena i pokušava naći svoje mjesto pod njemačkim nogometnim suncem. 

Adrian Andrusko igra za U-16 selekciju Osijeka. Stručnjaci za njega govore kako je veliki potencijal i prema saznanjima koje imamo postoji šansa za Adrian Andrusko ostane u Werderu iz Bremena. Osijek bi tako mogao izgubiti igrača koji će uskoro zaigrati i za U-16 reprezentaciju Mađarske. Adrian Andrusko je visok 190 cm i igra na poziciji napadača... 

Nada se da će impresionirati i potencijalno osigurati mjesto u omladinskoj akademiji bundesligaškog kluba za koji je igrao i sam Ivan Klasnić i ostavio trag. 

"Ovo je ogromna prilika za Adriana. Ako bude dobro igrao i trenirao, postoji velika šansa da će ga klub potpisati", rekao je Attila Andrusko, bivši profesionalni nogometaš i otac talenta, javljaju mađarske dnevne novine "Nemzeti Sport", a prenosi njemački DeichStube. 

Hoće li se Adrian Andrusko na kraju pridružiti selekciji Werder Bremena ostaje za vidjeti. No, jedno je sigurno. Nijemci su zagrizli za Adriana, a Ivan Klasnić i Maks Kovačević očito imaju dobar nos za talentirane nogometaše i još su jednom mladom nogometašu otvorili vrata jednog velikog kluba. 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
