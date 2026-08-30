Mavrović čestitao Hrgoviću i nazvao ga najvećim: 'Možeš pretrpiti više nego itko'

Legendarni hrvatski boksač Željko Mavrović (57) oglasio se nakon povijesne pobjede Filipa Hrgovića (34) protiv Mosesa Itaume (21) i osvajanja IBF-ova naslova svjetskog prvaka u teškoj kategoriji.

Hrgović je u londonskoj O2 Areni prošao kroz iznimno težak meč. Nakon što se u drugoj rundi našao u nokdaunu, uspio se vratiti, preuzeti kontrolu i u devetoj rundi natjerati Itaumin kut da prekine borbu.

Mavrović je nakon meča posebno istaknuo Hrgovićevu izdržljivost, hrabrost i način na koji je uspio preokrenuti borbu.

"Veličanstvena pobjeda Filipa Hrgovića nad Mosesom Itaumom! Čestitke u nevjerojatnoj borbi koja će ući u povijest teške kategorije! Fantastična ustrajnost, hrabrost i srčanost našeg Filipa donijela mu je naslov svjetskog prvaka", napisao je Mavrović na Instagramu.

Potom je Hrgoviću uputio još snažniju poruku.

"Filipe, možeš pretrpiti više nego itko i najveći si ikada s ovih prostora", zaključio je.

Takve riječi imaju posebnu težinu kada dolaze od Mavrovića, jednog od najboljih hrvatskih boksača svih vremena. Popularna "Šaka sa Srednjaka" 1998. godine borila se protiv Lennoxa Lewisa (60) za naslov svjetskog prvaka, a nakon 12 rundi Britanac je slavio odlukom sudaca.

Hrgović je sada otišao korak dalje i stigao do svjetskog pojasa, a za Mavrovića nakon londonskog podviga više nema dileme tko je najveći boksač s ovih prostora.