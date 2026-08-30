Ivana Knoll u izazovnom kompletu prošetala zvijer: Najavom nove pjesme zapalila internet

Najpoznatija hrvatska navijačica Ivana Knoll (33) odlučila je najaviti svoju novu pjesmu "McLaren" na vrlo neobičan način. Na Instagramu je objavila video u kojem skupocjeni sportski automobil vodi na uzici poput kućnog ljubimca, što je izazvalo brojne reakcije njezinih pratitelja.

Od navijačice do DJ zvijezde

Ivana Knoll, koja je svjetsku slavu stekla kao "najseksi navijačica svijeta" na svjetskim prvenstvima 2018. i 2022., uspješno se prebacila u glazbene vode. Njezina karijera DJ-ice i producentice je u usponu, a već je objavila singlove poput "City Lights", "Kill the Vibe" i "We Are the People".

Njezin raspored nastupa sve je gušći, a uključuje lokacije od Los Angelesa do New Yorka. Čini se da je inspiraciju za novi singl pronašla u svijetu Formule 1, pa je pjesmu nazvala "McLaren". U opisu objave pozvala je obožavatelje da označe i službeni profil tima McLaren F1.

Oduševljeni fanovi

U objavljenom videu Knoll, odjevena u oskudnu crnu kombinaciju, šeće parkiralištem i na dugačkom konopcu za sobom vuče crni McLaren.

Obožavatelji su s oduševljenjem dočekali najavu. Komentari poput "Ovo je legendarno", "Kakva bomba" i "Idemoooo" preplavili su objavu, a mnogi su poslušali njezin poziv i označili službeni profil McLaren F1 tima.