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Ivana Knoll u izazovnom kompletu prošetala zvijer: Najavom nove pjesme zapalila internet

Ivana Knoll u izazovnom kompletu prošetala zvijer: Najavom nove pjesme zapalila internet
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Poznata hrvatska DJ-ica najavila je novu pjesmu "McLaren", a način na koji je to učinila izazvao je lavinu reakcija pratitelja

30.8.2026.
16:22
Hot.hr
Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Najpoznatija hrvatska navijačica Ivana Knoll (33) odlučila je najaviti svoju novu pjesmu "McLaren" na vrlo neobičan način. Na Instagramu je objavila video u kojem skupocjeni sportski automobil vodi na uzici poput kućnog ljubimca, što je izazvalo brojne reakcije njezinih pratitelja.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by knolldoll (@knolldoll)

Od navijačice do DJ zvijezde

Ivana Knoll, koja je svjetsku slavu stekla kao "najseksi navijačica svijeta" na svjetskim prvenstvima 2018. i 2022., uspješno se prebacila u glazbene vode. Njezina karijera DJ-ice i producentice je u usponu, a već je objavila singlove poput "City Lights", "Kill the Vibe" i "We Are the People".

Njezin raspored nastupa sve je gušći, a uključuje lokacije od Los Angelesa do New Yorka. Čini se da je inspiraciju za novi singl pronašla u svijetu Formule 1, pa je pjesmu nazvala "McLaren". U opisu objave pozvala je obožavatelje da označe i službeni profil tima McLaren F1.

Oduševljeni fanovi

U objavljenom videu Knoll, odjevena u oskudnu crnu kombinaciju, šeće parkiralištem i na dugačkom konopcu za sobom vuče crni McLaren. 

Obožavatelji su s oduševljenjem dočekali najavu. Komentari poput "Ovo je legendarno", "Kakva bomba" i "Idemoooo" preplavili su objavu, a mnogi su poslušali njezin poziv i označili službeni profil McLaren F1 tima. 

Ivana KnollMclarenFormulaNova Pjesma
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