Ako vam cvijeće ne cvjeta, vjerojatno radite jednu stvar pogrešno: 'To je vrlo često'

Ljetna sezona često donosi najljepše i najbujnije prizore u vrtovima, s mnoštvom biljaka i cvijeća koje je već u punom cvatu. Kako bi osigurali da cvijeće potraje, vrtlari moraju voditi računa o pravilnoj njezi i održavanju, inače bi se mogli lišiti novih cvjetova tijekom cijele sezone. Jedna jednostavna, ali vrlo česta pogreška može biti glavni razlog zašto biljke ne daju svoj maksimum.

Vrtlarski stručnjak i kreator sadržaja na TikToku, Michael Griffiths, nedavno je otkrio da velik broj vrtlara radi pogrešku koja sprječava biljke da stvore nove cvjetove. Sve se svodi na način na koji uređujete i čistite svoje vrtne biljke, piše Mirror.

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Uklanjanje latica nije dovoljno

U nedavnom videu, Michael je naglasio: "Ljudi stalno rade ovu pogrešku." Kada želite osigurati da vaše cvijeće neprestano stvara nove pupoljke, vjerojatno razmišljate o orezivanju. Ipak, u mnogim situacijama nije potrebno potpuno orezivanje, već je dovoljno uklanjanje ocvalih cvjetova. To je brz i kontinuiran proces kojim se potiče novi rast i održava uredan izgled biljke.

Međutim, Michael objašnjava da mnogi vrtlari taj postupak ne rade ispravno, zbog čega ne vide željene rezultate. Problem leži u uvjerenju da je dovoljno jednostavno otkinuti ili uštipnuti ocvale cvjetne glavice i latice. Ta radnja, nažalost, neće rezultirati rastom novih cvjetova.

"Čupanje uvelih cvjetova nije isto što i njihovo pravilno uklanjanje i neće potaknuti novi rast. Kada samo povučete latice, iza njih ostavljate plodnicu koja proizvodi sjeme", rekao je. Biljka tada svu svoju energiju usmjerava na proizvodnju sjemena, umjesto na stvaranje novih cvjetova. "Zato zapamtite, morate uštipnuti ili odrezati cijelu cvjetnu glavu kako biste potaknuli rast novih cvjetova."

♬ original sound - themichaelgriffiths @themichaelgriffiths You’ve been deadheading wrong 🌸 here’s the mistake almost everyone makes 👇 Pulling the dead petals off isn’t deadheading — and it won’t give you more flowers. The bit that matters is behind the flower: that little swelling is where the seed forms. Leave it, and the plant keeps feeding the seed instead of making new blooms. ✂️ Snip the WHOLE head — back to just above a leaf or bud. That’s what keeps them coming. Be honest… have you been guilty of this? 👇 #gardentok

Kako pravilno ukloniti ocvale cvjetove?

Najučinkovitiji način je odrezati cijelu cvjetnu glavu neposredno iznad lista ili novog pupa, koristeći vrtne škare. Cvjetovi koje treba ukloniti izgledat će uvelo ili će početi gubiti boju. Jednostavno odrežite glavu cvijeta na mjestu gdje se spaja sa stabljikom. To se može učiniti za pojedinačne cvjetove koji su ocvali, ostavljajući druge da nastave rasti.

Ako imate grozd cvjetova, pronađite mjesto gdje završava. Zatim pratite stabljiku prema dolje do sljedećeg skupa od pet listova - i mora ih biti točno pet. Odrežite stabljiku neposredno iznad tog skupa listova. Time ćete preusmjeriti energiju s ocvalih cvjetova i pupova na stvaranje novih.

Što prije uklonite ocvale cvjetove, to će se prije pojaviti novi jer će se energija preusmjeriti na zdrave pupove. Kako savjetuju stručnjaci iz Kraljevskog hortikulturnog društva, najbolje je redovito uklanjati ocvale cvjetove, bez obzira na godišnje doba.

Drugi razlozi zašto cvatnja izostaje

Iako je nepravilno uklanjanje ocvalih cvjetova česta pogreška, postoji i niz drugih razloga koji mogu spriječiti vaše biljke da bujno cvjetaju.

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Pogrešno stanište i orezivanje

Jedan od ključnih faktora je odabir staništa. Biljke koje vole sunce, takozvani heliofiti, neće cvjetati ili će cvjetati vrlo slabo ako su posađene na mjestu s nedovoljno sunčeve svjetlosti. Pod "puno sunca" podrazumijeva se šest ili više sati izravnog sunca dnevno.

Također, orezivanje u krivo vrijeme može biti pogubno. Biljke koje cvjetaju u proljeće formiraju pupoljke tijekom jeseni i zime pa kasno jesensko orezivanje može ukloniti buduće cvjetove.

Ključna uloga gnojidbe i zalijevanja

Pravilna prehrana biljaka je presudna. I previše i premalo gnojiva može biti štetno. Prevelika količina dušika potiče rast lišća na štetu cvjetova, dok je za cvjetanje ključan fosfor. Smanjeno cvjetanje često je simptom nedostatka fosfora u tlu. Slično tome, i prečesto i nedovoljno zalijevanje uzrokuje stres za biljku, što može odgoditi ili potpuno spriječiti cvatnju. Važno je provjeriti vlažnost tla prije svakog zalijevanja; gornji sloj zemlje trebao bi biti suh na dodir.

Stoga, iako se čini kao mala stvar, pravilno uklanjanje ocvalih cvjetova može dramatično promijeniti izgled vašeg vrta. Ta jednostavna promjena u rutini, u kombinaciji s pravilnim odabirom mjesta, gnojidbom i zalijevanjem, osigurat će da vaše cvijeće bude zdravo, bujno i puno prekrasnih cvjetova tijekom cijele sezone.

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