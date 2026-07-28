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Koga ljubi Dinamov veznjak? Atraktivnu plavušu drži daleko od očiju javnosti

Koga ljubi Dinamov veznjak? Atraktivnu plavušu drži daleko od očiju javnosti
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Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Slovenski reprezentativac i ključni adut Dinama privatni život čuva podalje od javnosti, a umjesto društvenih mreža i noćnih izlazaka radije bira knjige i mirnu obiteljsku idilu

28.7.2026.
21:06
Hot.hr
David Jerkovic/PIXSELL
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Nogometaš Dinama Miha Zajc (32), koji u borbi za Ligu prvaka igra ključnu ulogu u redovima Modrih, potpuna je suprotnost onome na što smo navikli u svijetu sporta. Dok na terenu preuzima odgovornost, privatni život 32-godišnjeg slovenskog veznjaka ostaje dobro čuvana tajna.

Samozatajna plavuša

Ipak, poznato je da je već godinama u sretnoj vezi s atraktivnom plavušom Larom Jerončić. Zagonetna ljepotica njegova je najveća podrška gdje god igrao, od Italije i Francuske do Turske i Zagreba, ali o njoj se ne zna puno informacija. Par povremeno podijeli romantične trenutke s putovanja, a zajedno su na Maksimiru slavili i osvajanje dvostruke krune.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Miha Zajc (@mihazajc)

Zanimljiva strana slovenskog nogometaša

Zajc se, naime, uopće ne uklapa u klasične nogometne stereotipe. Umjesto društvenih mreža, slobodno vrijeme radije provodi uz dobru literaturu, ispričao je prije nekoliko godina za Govori.se.

"Veliki sam ljubitelj čitanja. Zadnja knjiga koja mi je došla u ruke je Ugovor Mojce Širok... Čitam u vlaku dok putujemo na utakmice."

Najviše ga privlače kriminalističke teme s elementima politike i mafije jer voli priče s dodirom stvarnosti. Bivši igrač Empolija i Fenerbahčea, koji u dresu slovenske reprezentacije ima 39 nastupa, brzo se uklopio u zagrebačku momčad i opravdao visoke ambicije.

"Presretan sam što sam postao dio ovog kluba. Dinamo je veliki klub s bogatom poviješću i ogromnim ambicijama... Spreman sam preuzeti odgovornost i pomoći momčadi u ostvarivanju ciljeva."

 

DinamoMiha ZajcLjubavna Veza
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