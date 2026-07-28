Zbog bakterije povučen suhomesnati proizvod iz trgovina, provjerite jeste li ga kupili

Državni inspektorat u utorak je zbog povećanog broja bakterija Listeria monocytogenes opozvao S-Budget dimljena rebra proizvođača Mesne industrije Braća Pivac te pozvao potrošače da ih ne konzumiraju.

Državni inspektorat opozvao je S-Budget dimljena rebra s rokovima trajanja 16. i 19. kolovoza 2026. Proizvod je proizvela Mesna industrija Braća Pivac d.o.o., a na tržište ga stavlja SPAR Hrvatska.

Potrošačima se preporučuje da proizvod ne konzumiraju te da ga vrate u bilo koju Pivac ili Spar i Interspar trgovinu, a povrat je moguć i bez predočenja računa.

Riječ je o proizvodu koji nije u skladu s Uredbom Komisije o mikrobiološkim kriterijima za hranu.