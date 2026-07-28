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'NESPOJIVO' /

Izbo tri žene pa pušten iz pritvora: Otkriveno zašto ne može ostati iza rešetaka

Izbo tri žene pa pušten iz pritvora: Otkriveno zašto ne može ostati iza rešetaka
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Foto: Kenzo TRIBOUILLARD/AFP/Profimedia

Stanje dviju najteže ozlijeđenih žrtava sada je 'stabilno', naglasilo je tužiteljstvo

28.7.2026.
21:54
Hina
Kenzo TRIBOUILLARD/AFP/Profimedia
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Pritvor određen muškarcu uhićenom u ponedjeljak nakon što je izbo tri žene u Parizu ukinut je u utorak iz psihijatrijskih razloga, prema priopćenju tužiteljstva.

"Procijenjeno je da je zdravstveno stanje osumnjičenika nespojivo s pritvorom", rekli su iz tužiteljstva za AFP.

Osumnjičenik je nesuvislo govorio prilikom uhićenja neposredno nakon napada koji se dogodio u ponedjeljak prijepodne na sjeverozapadu Pariza

"Uvidom u povijest osumnjičenika utvrđeno je da je bio psihijatrijski pacijent", ali nije bio "poznat policiji", izjavilo je tužiteljstvo.

Stanje dviju najteže ozlijeđenih žrtava sada je "stabilno", naglasilo je tužiteljstvo.

Treća ozlijeđena žena, trudnica u osmom mjesecu, hospitalizirana je, ali njezino stanje nije opasno po život.

ParizIzbo NožemFrancuskaPritvorPolicija
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