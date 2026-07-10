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Uhićen sin saborskog zastupnika: S dvojicom premlatio mladića i njegovu obitelj, upali mu u kuću

Uhićen sin saborskog zastupnika: S dvojicom premlatio mladića i njegovu obitelj, upali mu u kuću
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Foto: Ilustracija: Sasa Miljevic/PIXSELL

Trojka je lupala i razbijala sve što je stigla, a cijela obitelj je od natučenja završila na Hitnoj

10.7.2026.
7:00
Dunja Stanković
Ilustracija: Sasa Miljevic/PIXSELL
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Sin poznatoga konzervativnoga političara i saborskoga zastupnika prekjučer je uhićen te pritvoren zbog sumnje da je u veljači na području Zagreba sudjelovao u brutalnom iznuđivanju i premlaćivanju jednoga mladića, ali i njihovih roditelja, kojima su upali u kuću navodno tražeći novac koji im je dugovao za drogu, prenosi Jutarnji list. 

Sve se odigralo 16. veljače kada su trojica mladića na ulici presrela 20-godišnjaka koji je poznavao jednog od njih. Ranije je priznao da je od njega znao kupiti drogu. 

Žrtva je ispričala da su ga napadači okružili, krenuli udarati i prijetiti. Tražili su od njega 5000 eur tvrdeći da znaju da ima novca. 

Kada im je rekao da nema, odveli su ga do kuće gdje živi s roditeljima, ušli s njim u njegov dom i počeli maltretirati njegovog oca i majku. Navodno su ih udarali drvenom palicom. 

'Bojimo se ići van'

"Od tog dana te veljače mi ne spavamo. Sina su nam maltene oteli na igralištu. Odvukli ga otamo nakon što su mu rekli da će ga ispikati noževima koje su imali, ako ih ne odvede kući. Kazao im je na to da ima doma obitelj, bolesne roditelje, na što mu je taj 21-godišnjak dao do znanja: ‘Svi mi imamo svoje obitelji. Budi tiho, ispikat ćemo te'", ispričao je otac napadnutog mladića. 

Prema njegovim riječima, kada su stigli u kuću, napadači su imali taktičke rukavice, noževe i palicu i kopali su po sobi. 

"Izlazio sam taman iz toaleta kad sam uočio metež. Sina mi je D. D. udario palicom po ramenu pa je pao. Dotrčala je supruga i pokušavala pridignuti sina, pa ju je onaj mlađi uhićeni udario dvaput po glavi. A kad sam vidio da imaju i nož, prebacilo me", prisjetio se otac. 

Nož je jednom napadaču uspio odbaciti, a iz džepa mu izvući novčanik i baciti pod krevet, To je policiji pomoglo da identificiraju napadače. 

Drugi napadač ga je udario kriglom u glavu i s ostalima cipelario. Trojka je lupala i razbijala sve što je stigla, a cijela obitelj je od natučenja završila na Hitnoj. 

Otac govori kako ih je sada strah ići van, a suprugu ostati kod kuće.

Policija je u ožujku i pritvor smjestila jednog od napadača, 27-godišnjeg D.D.-a poznatog po sličnim kaznenim djelima. Prije dva dana su našli i drugog napadača, 21-godišnjaka koji je također završio u Remetincu, a za trećim još uvijek tragaju. 

NapadPremlaćivanjeZagrebPritvorDrogaSaborski ZastupnikPolicija
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