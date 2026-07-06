Tinejdžer (15) metalnim predmetom napao dječaka (14) kraj lokala: Policija ga uhitila, a sudac onda pustio

Makarska policija zaprimila je 3. srpnja kasno navečer dojavu da je dječak (14) doveden na pružanje liječničke pomoći te da je lakše ozlijeđen.

Policija je utvrdila da je napadnut u blizini ugostiteljskog objekta u mjestu Tučepi, gdje ga je metalnim predmetom napao drugi maloljetnik.

Ubrzo nakon događaja policajci su pronašli i uhitili maloljetnika (15) povezanog s napadom te nad njim proveli kriminalističko istraživanje.

Utvrđena je osnovana sumnja da je počinio kazneno djelo teške tjelesne ozljede u pokušaju. Budući da je i ranije bio prekršajno prijavljivan zbog naročito drskog i nepristojnog ponašanja prema vršnjacima, uz kaznenu prijavu predan je pritvorskom nadzorniku.

Nakon ispitivanja pred sucem za mladež pušten je na slobodu.