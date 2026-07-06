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NAPAD U TUČEPIMA /

Tinejdžer (15) metalnim predmetom napao dječaka (14) kraj lokala: Policija ga uhitila, a sudac onda pustio

Tinejdžer (15) metalnim predmetom napao dječaka (14) kraj lokala: Policija ga uhitila, a sudac onda pustio
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Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija

Nakon ispitivanja pred sucem za mladež pušten je na slobodu

6.7.2026.
12:08
Jaga Komazec
Zeljko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija
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Makarska policija zaprimila je 3. srpnja kasno navečer dojavu da je dječak (14) doveden na pružanje liječničke pomoći te da je lakše ozlijeđen.

Policija je utvrdila da je napadnut u blizini ugostiteljskog objekta u mjestu Tučepi, gdje ga je metalnim predmetom napao drugi maloljetnik.

Ubrzo nakon događaja policajci su pronašli i uhitili maloljetnika (15) povezanog s napadom te nad njim proveli kriminalističko istraživanje.

Utvrđena je osnovana sumnja da je počinio kazneno djelo teške tjelesne ozljede u pokušaju. Budući da je i ranije bio prekršajno prijavljivan zbog naročito drskog i nepristojnog ponašanja prema vršnjacima, uz kaznenu prijavu predan je pritvorskom nadzorniku.

Nakon ispitivanja pred sucem za mladež pušten je na slobodu.

TučepiNapadTeške Tjelesne OzljedeMaloljetnici
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