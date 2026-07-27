Obećavao dozvole i upis vlasništva, a novac zadržao: Uzeo kupcima 800 tisuća eura

Direktor tvrtke iz Višnjevca (49) osumnjičen je da je od 19 kupaca uzeo više od 800 tisuća eura za građevinske i uporabne dozvole te upis vlasništva budućih nekretnina, ali svoje obveze nije ispunio.

Policija sumnja da je kaznena djela počinio od 2022. do 2024. godine, s namjerom pribavljanja protupravne imovinske koristi. Tereti ga se za prijevaru u gospodarskom poslovanju, utaju poreza ili carine te krivotvorenje službene ili poslovne isprave.

Lažnim računima umanjili porez

U istrazi je obuhvaćen i direktor druge osječke tvrtke (51). Policija sumnja da su za 2023. i 2024. godinu sastavljali lažne fakture kako bi smanjili porezne obveze svojih trgovačkih društava.

Tvrtka direktora iz Višnjevca tako je, prema sumnjama policije, državni proračun oštetila za više od 90 tisuća eura, dok je drugi direktor (51) poreznu obvezu svoje tvrtke umanjio za više od osam tisuća eura.

Protiv obojice slijedi kaznena prijava nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.