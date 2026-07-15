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Tisućama Hrvata uskoro na račune sjeda 160 eura, objavljeno kada kreće isplata

Tisućama Hrvata uskoro na račune sjeda 160 eura, objavljeno kada kreće isplata
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Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Među njima je 80,24 posto žena i 19,76 posto muškaraca

15.7.2026.
10:32
Hina
Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Isplata nacionalne naknade za starije osobe za lipanj za 19.415 korisnika, za što je iz državnog proračuna osigurano nešto više od 3,1 milijuna eura, počinje u petak, 17. srpnja, izvijestili su iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO).

Naknadu u iznosu od 160,22 eura primit će korisnici računa otvorenih u poslovnim bankama. Među njima je 80,24 posto žena i 19,76 posto muškaraca.

U HZMO-u podsjećaju da pravo na nacionalnu naknadu može ostvariti hrvatski državljanin stariji od 65 godina koji najmanje deset godina neprekidno ima prebivalište u Hrvatskoj te ispunjava i druge zakonom propisane uvjete.

Koji su uvjeti?

Među ostalim, ne smije biti korisnik mirovine niti osiguranik u obveznom mirovinskom osiguranju, prihod po članu kućanstva ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini ne smije prelaziti dvostruki iznos nacionalne naknade, odnosno 320,44 eura mjesečno, ne smije koristiti zajamčenu minimalnu naknadu niti imati priznato pravo na uslugu smještaja prema propisima o socijalnoj skrbi. 

Pravo na nacionalnu naknadu pripada od dana podnošenja zahtjeva ako su ispunjeni svi zakonom propisani uvjeti, a zahtjev se može podnijeti u bilo kojem trenutku osobno u područnoj jedinici HZMO-a, preporučenom poštom ili elektroničkim putem kroz sustav e-Građani, kažu u HZMO-u.

HzmoNacionalna NaknadaNovacDržavni Proračun
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