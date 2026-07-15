Tisućama Hrvata uskoro na račune sjeda 160 eura, objavljeno kada kreće isplata

Isplata nacionalne naknade za starije osobe za lipanj za 19.415 korisnika, za što je iz državnog proračuna osigurano nešto više od 3,1 milijuna eura, počinje u petak, 17. srpnja, izvijestili su iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO).

Naknadu u iznosu od 160,22 eura primit će korisnici računa otvorenih u poslovnim bankama. Među njima je 80,24 posto žena i 19,76 posto muškaraca.

U HZMO-u podsjećaju da pravo na nacionalnu naknadu može ostvariti hrvatski državljanin stariji od 65 godina koji najmanje deset godina neprekidno ima prebivalište u Hrvatskoj te ispunjava i druge zakonom propisane uvjete.

Koji su uvjeti?

Među ostalim, ne smije biti korisnik mirovine niti osiguranik u obveznom mirovinskom osiguranju, prihod po članu kućanstva ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini ne smije prelaziti dvostruki iznos nacionalne naknade, odnosno 320,44 eura mjesečno, ne smije koristiti zajamčenu minimalnu naknadu niti imati priznato pravo na uslugu smještaja prema propisima o socijalnoj skrbi.

Pravo na nacionalnu naknadu pripada od dana podnošenja zahtjeva ako su ispunjeni svi zakonom propisani uvjeti, a zahtjev se može podnijeti u bilo kojem trenutku osobno u područnoj jedinici HZMO-a, preporučenom poštom ili elektroničkim putem kroz sustav e-Građani, kažu u HZMO-u.