Nakon šokantne snimke iz Primoštena, javio se poznati odvjetnik: 'Što je sve spreman učiniti...'

Nakon snimke sukoba iz Primoštena koja je proširila društvenim mrežama, a na kojoj vlasnik ugostiteljskog objekta udara dječja kolica drvenim kutijama, oglasio se i zagrebački odvjetnik Luka Lenić.

Kao nekadašnji načelnik postaje prometne policije, ukazao je da vlastima stoji na raspolaganju jedna, kako smatra, vrlo učinkovita mjera za promjenu ponašanja dijela građana, delinkvenata i onih koji su "na putu" to postati.

"Kad je u pitanju izvršna policijska vlast, koja nerijetko istupa u javnosti iznoseći da je pravosuđe sporo, blago i slično (npr. nedavni javni stručni skup ministara s pravosudnim dužnosnicima i dr. povodom ubojstva maturanta u Drnišu), primjećujem da bi se upravo izvršna vlast mogla puno učinkovitije, u velikoj mjeri obilazeći pravosuđe, pozabaviti raznoraznim devijantnim ponašanjima osoba koje su ujedno najčešće vozači", ističe Lenić za Jutarnji list.

Što policija može?

Podsjeća kako u Zakonu o sigurnosti prometa na cestama postoji institut upućivanja na izvanredni zdravstveni pregled vozača za kojeg se sumnja da nije sposoban za sigurno upravljanje vozilom iz zdravstvenih razloga.

"To može provesti već sama policija vlastiti neposrednim opažanje, pa onda inicijativom (osobito zato što MUP u svom sustavu ima DZ i medicinu rada, koja desetljećima obavlja zdravstvene preglede kandidata za vozače, pa je time stekla bogato iskustvo i očekivano je suradljiva sa službama u sjedištu policije u sastavljanju naputaka ministra ili ravnatelja radi ciljane provedbe prema policijskim upravama", smatra odvjetnik.

Prijedlog zatim razni subjekti, od pravosudnih do prijevozničkih, upućuju policijskoj upravi prema mjestu prebivališta.

Delinkvent se, pojašnjava Lenić, tretira prema Pravilniku koji se odnosi na zdravstvenu sposobnost kandidata za vozače i samih vozača. "Najčešće završava skraćivanjem daljnje važnosti vozačke dozvole, nekim vidom ograničenja, a rjeđe oduzimanjem vozačke dozvole zbog nesposobnosti", navodi.

Napadač sa snimke uhićen

Što takav epilog znači individualno i generalno preventivno, osobito ako bi se obznanjivao na tiskovnim konferencijama ili istupima čelnika MUP-a povodom raznih odgovarajućih krimena, vjerujem da nije potrebno isticati, smatra.

"Ako je konkretni delinkvent spreman iskazivati nasilje prema kolicima, u kojima je sasvim očekivano dijete, nameće se pitanje što je spreman učiniti ‘manje nedužnima'", zaključuje u svojoj analizi.

Inače, vlasnik objekta koji je udario kolica je u međuvremenu uhićen. Trenutak agresije snimili su mještani koji su video dostavili Gradu.

Nakon što je udario kolica, jedan od muškaraca koji je sjedio za stolom ustaje i kreće prema njemu.

Grad Primošten je naglasio da osuđuje svaki oblik agresivnog, prijetećeg ili neprimjerenog ponašanja koje može ugroziti sigurnost drugih.