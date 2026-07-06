Pretukli studenta Vojnog učilišta usred Zagreba, sve je počelo u klubu: 'Ajde dođi van'

Dvojica mlađih punoljetnika prošlog petka završila su u Remetincu. Sumnjiči ih se da su prije mjesec i pol dana tijekom večernjeg izlaska na zagrebačkoj Knežiji s još najmanje tri osobe pretukli studenta Hrvatskog vojnog učilišta u Zagrebu. Prema informacijama Jutarnjeg lista, povod napadu bila je tetovaža koju je student imao.

Sve se dogodilo 27. svibnja oko 2.30 sati na parkiralištu Horvaćanske kod Selske ceste nakon susreta osumnjičenih i oštećenog u klubu Zags. Student Vojnog učilišta osumnjičene je tijekom boravka u klubu upitao bi li mu mogli dati nekoliko cigareta. "Ajde, dođi van, imamo ti cigarete za dati", odgovorili su osumnjičenici žrtvi nakon što su proučili "nepoželjnu" klupsku tetovažu koju je imao na vidljivom mjestu.

Student, inače rodom iz Dalmacije, se u dobroj vjeri pridružio osumnjičenima na parkiralištu, a petorica u dobi od 17 do 21 godine su ga napala. Tukli su studenta rukama i nogama po cijelom tijelu, najviše po glavi i rebrima te su mu slomili kosti lica i nosa, nanijeli brojne masnice i takvog ga ostavili ležati na pločniku. Na kraju su se odlučili vratiti i pokrasti ga. Neslužbeno se doznaje da su mu uzeli mobitel i novčanik u kojem su bili 100 eura i vojna iskaznica te pobjegli. Na lokaciju su stigli Hitna pomoć i policija, a student je prevezen u bolnicu.

Traga se za još dvojicom

Kriminalisti su punih 40 dana tragali za počiniteljia - uspjeli su ih pronaći zahvaljujući jednom od videonadzora s obližnjih zgrada, a važnu ulogu odigrala je i građanka koja je sa balkona svjedočila brutalnom premlaćivanju.

Dvojica mlađih punoljetnika su pritvorena, a lisice su stavljene i maloljetniku koji se nalazio u tom društvu i o čijoj sudbini sada odlučuje Odjel za mladež. Za dvojicom počinitelja još se traga.

Uhićeni su se na ispitivanju u prostorijama Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu branili šutnjom, a tužiteljstvo je za njih zatražilo određivanje jednomjesečnog istražnog zatvora. Dežurni sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu odredio im je 30 dana boravka u Remetincu zbog opasnosti od ponavljanja djela.

Neki osumnjičeni navodno su zaposleni u gradskim tvrtkama, dok jedan od njih tvrdi da nije bio na mjestu zločina. Nakon što se provede vještačenje ozljeda i završi istraga, bit će poznato hoće li ostati trenutačna pravna kvalifikacija djela pokušaja teškog ubojstva.