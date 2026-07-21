Devet mjeseci nakon pljačke otvara se galerija Apollo, ovakav Louvre još nitko nije vidio

Galerija Apollo pariškog muzeja Louvre, iz koje su ukradeni dragulji vrijedni 88 milijuna eura, ponovno će se otvoriti za javnost u srijedu.

Dragulji neće biti izloženi, a Apollo će se vratiti funkciji državne galerije iz 17. stoljeća, rekao je u ponedjeljak za AFP informirani izvor.

"Galerija će se otvoriti u srijedu", rekao je izvor, potvrđujući izvješće iz novina Le Parisien i dodajući da će ministrica kulture Catherine Pegard biti prisutna.

Predsjednik muzeja Christophe Leribault rekao je u intervjuu za Le Parisien da su zbirke i dragocjeni predmeti koji su ranije bili izloženi uklonjeni.

Velika pljačka

U listopadu 2025., pljačkaši prerušeni u građevinske radnike ušli su u galeriju koristeći kamionsku dizalicu. Ukrali su osam krunskih dragulja, koji se i dalje vode kao nestali.

Za nakit koji nije ukraden, stvorit će se sigurna soba, trezor bez prozora, u drugom dijelu muzeja, rekao je Leribault.

Provala u Louvre šokirala je svijet i otkrila velike sigurnosne propuste u najposjećenijem muzeju na svijetu, koji godišnje posjeti oko devet milijuna ljudi.

Krađa je također izazvala unutarnju krizu u Louvreu, što je dovelo do smjene predsjednika Laurencea des Carsa.

"Sigurnosna pitanja u Louvreu bila su posljednjih godina potisnuta u drugi plan", izjavila je parlamentarna komisija za sigurnost muzeja u Francuskoj.