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VELIKE PROMJENE /

Devet mjeseci nakon pljačke otvara se galerija Apollo, ovakav Louvre još nitko nije vidio

Devet mjeseci nakon pljačke otvara se galerija Apollo, ovakav Louvre još nitko nije vidio
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Foto: Profimedia

Predsjednik muzeja Christophe Leribault rekao je u intervjuu za Le Parisien da su zbirke i dragocjeni predmeti koji su ranije bili izloženi uklonjeni

21.7.2026.
9:22
Hina
Profimedia
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Galerija Apollo pariškog muzeja Louvre, iz koje su ukradeni dragulji vrijedni 88 milijuna eura, ponovno će se otvoriti za javnost u srijedu.

Dragulji neće biti izloženi, a Apollo će se vratiti funkciji državne galerije iz 17. stoljeća, rekao je u ponedjeljak za AFP informirani izvor.

"Galerija će se otvoriti u srijedu", rekao je izvor, potvrđujući izvješće iz novina Le Parisien i dodajući da će ministrica kulture Catherine Pegard biti prisutna.

Predsjednik muzeja Christophe Leribault rekao je u intervjuu za Le Parisien da su zbirke i dragocjeni predmeti koji su ranije bili izloženi uklonjeni.

Velika pljačka

U listopadu 2025., pljačkaši prerušeni u građevinske radnike ušli su u galeriju koristeći kamionsku dizalicu. Ukrali su osam krunskih dragulja, koji se i dalje vode kao nestali.

Za nakit koji nije ukraden, stvorit će se sigurna soba, trezor bez prozora, u drugom dijelu muzeja, rekao je Leribault.

Provala u Louvre šokirala je svijet i otkrila velike sigurnosne propuste u najposjećenijem muzeju na svijetu, koji godišnje posjeti oko devet milijuna ljudi.

Krađa je također izazvala unutarnju krizu u Louvreu, što je dovelo do smjene predsjednika Laurencea des Carsa.

"Sigurnosna pitanja u Louvreu bila su posljednjih godina potisnuta u drugi plan", izjavila je parlamentarna komisija za sigurnost muzeja u Francuskoj.

LouvrePariz
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