Velika muljaža u muzeju Louvre! Uhićeno deset osoba, šteta se penje do najmanje 330.000 eura

Pariška policija privela je deset osoba osumnjičenih za masovnu prijevaru s ulaznicama u muzeju Louvre, javlja Euronews.

Navodno su među pritvorenim osumnjičenicima zaposlenici muzeja i turistički vodiči koji su ciljali kineske posjetitelje u sklopu prijevare koja je navodno uključivala prodaju lažnih ulaznica i preveliko rezerviranje vođenih tura.

Prema francuskim novinama Le Parisien, policija je u utorak privela osumnjičenike nakon što su vlasti Louvrea prijavile "nepravilnosti". Također su zaplijenjena tri vozila, zajedno sa 130.000 eura u gotovini, gotovo 200.000 eura na bankovnim računima i nekoliko bankovnih sefova s ​​velikim svotama gotovine.

U izjavi, uprava muzeja rekla je da je sada "uvela strukturirani plan za borbu protiv prijevara temeljen na mapiranju prijevara, nizu preventivnih i kurativnih mjera (pravnih, tehničkih i kontrolnih) te praćenju rezultata".

Industrijska akcija

Uhićenja su uslijedila nakon niza alarmantnih naslova o najpopularnijem muzeju na svijetu i jednoj od najcjenjenijih i najuglednijih institucija u Francuskoj. Od prošlog mjeseca, štrajk osoblja nezadovoljnog plaćama i uvjetima rada prisilio je Louvre da se djelomično zatvara za posjetitelje svaki tjedan.

Akcija je započela krajem prošle godine nakon štetnog vladinog izvješća o sigurnosnim nedostacima otkrivenim smjelom pljačkom francuskih krunskih dragulja u listopadu.

Osim toga, Louvre je privukao brojne kritike nakon što je povećao cijene ulaznica za posjetitelje izvan Europe u nastojanju da poveća svoja financijska sredstva za financiranje opsežnih obnova.

Muzej je rekao da je povećanje cijene od 45% s 22 eura na 32 eura dio nacionalne politike "diferenciranih cijena" koju provodi nekoliko velikih kulturnih mjesta, uključujući Versajsku palaču, Parišku operu i Sainte-Chapelle.

