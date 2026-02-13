Pucnjava na kampusu, ubijeno dvoje ljudi, jedna osoba ranjena

U pucnjavi koja se u četvrtak navečer dogodila u studentskom domu Sveučilišta South Carolina State u Sjedinjenim Državama ubijene su dvije osobe, a jedna je ranjena. Prema priopćenju objavljenom na Facebook stranici Sveučilišta, pucnjava se dogodila oko 21.15 sati po lokalnom vremenu, a kampus je odmah zatvoren, piše Reuters.

Detalji napada su još uvijek nepoznati, a nije poznato ni je li osoba koja je pucala još uvijek u bijegu. "Službenici sveučilišta još nisu potvrdili identitet žrtava, kao ni u kakvom je stanju ranjena osoba", stoji u priopćenju.

Uprava Sveučilišta je od Državnog odjela za provedbu zakona zatražila da preuzme istragu o pucnjavi. Nastava koja se trebala održati u petak je otkazana.

Sveučilište South Carolina State, koje broji više od tri tisuće studenata, jedno je od dva povijesno crnačka sveučilišta u Orangeburgu, gradu udaljenom oko 65 kilometara jugoistočno od Columbije, glavnog grada Južne Karoline.

