FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
U JUŽNOJ KAROLINI /

Pucnjava na kampusu, ubijeno dvoje ljudi, jedna osoba ranjena

Pucnjava na kampusu, ubijeno dvoje ljudi, jedna osoba ranjena
×
Foto: Screenshot/x/x'te Haber

Sveučilište South Carolina State, koje broji više od tri tisuće studenata, jedno je od dva povijesno crnačka sveučilišta u Orangeburgu, gradu udaljenom oko 65 kilometara jugoistočno od Columbije

13.2.2026.
9:22
danas.hr
Screenshot/x/x'te Haber
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U pucnjavi koja se u četvrtak navečer dogodila u studentskom domu Sveučilišta South Carolina State u Sjedinjenim Državama ubijene su dvije osobe, a jedna je ranjena. Prema priopćenju objavljenom na Facebook stranici Sveučilišta, pucnjava se dogodila oko 21.15 sati po lokalnom vremenu, a kampus je odmah zatvoren, piše Reuters.

Detalji napada su još uvijek nepoznati, a nije poznato ni je li osoba koja je pucala još uvijek u bijegu. "Službenici sveučilišta još nisu potvrdili identitet žrtava, kao ni u kakvom je stanju ranjena osoba", stoji u priopćenju.

Uprava Sveučilišta je od Državnog odjela za provedbu zakona zatražila da preuzme istragu o pucnjavi. Nastava koja se trebala održati u petak je otkazana.

Sveučilište South Carolina State, koje broji više od tri tisuće studenata, jedno je od dva povijesno crnačka sveučilišta u Orangeburgu, gradu udaljenom oko 65 kilometara jugoistočno od Columbije, glavnog grada Južne Karoline. 

POGLEDAJTE VIDEO: Prvo je ubila svoju obitelj, pa počinila masakr u školi: 'Zabarikadirali smo vrata i sjedili dva sata'

PucnjavaStudentski DomStudentski KampusSjedinjene Američke Države
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx