UŽAS U KANADI /

Objavljena fotografija ubojice s puškom: Ubio majku, polubrata i šest ljudi u školi

Objavljena fotografija ubojice s puškom: Ubio majku, polubrata i šest ljudi u školi
Foto: Resist Times/x/screenshot

Vlasti su navele da je osumnjičenik biološki rođen kao muškarac, ali se identificirao kao žena

12.2.2026.
8:08
danas.hr
Resist Times/x/screenshot
Kanadska policija objavila je detalje masovne pucnjave u Tumbler Ridgeu u kojoj je u utorak ubijeno osam ljudi, javlja BBC.

Za ubojstvo se sumnjiči transrodna osoba Jesse Van Rootselaar (18) koja je prvo u obiteljskoj kući ubila majku (39) i polubrata (11), a zatim otvorila vatru u srednjoj školi. 

U školi je život izgubilo šest osoba - tri učenice stare 12 godina, dvojica učenika (12 i 13) te 39-godišnja djelatnica škole, dok je ozljede zadobilo najmanje 25 osoba. Napadač je pronađen mrtav na licu mjesta s prostrjelnom ranom koju si je sam zadao. 

Policija je dojavu o pucnjavi u školi zaprimila u utorak u 13.30 sati po lokalnom vremenu. U roku od dvije minute stigli su na teren, a otprilike 15-ak minuta kasnije, pozvani su i na intervenciju u osumnjičenikovu kuću. Dužnosnici su kazali da je ubojica tamo započeo napad, a onda krenuo u školu. Motiv zasad nije poznat. 

Što se zna o napadaču 

Vlasti su navele da je osumnjičenik biološki rođen kao muškarac, ali se identificirao kao žena. Riječ je inače o bivšem učeniku te škole, koju je napustio prije četiri godine. "Jesse je rođen kao biološki muškarac, a otprilike prije šest godina započeo je tranziciju u ženski spol", novinarima je potvrdio Dwayne McDonald, zamjenik povjerenika Kraljevske kanadske konjičke policije (RCMP) Dwayne McDonald

Dodao je da je policija u proteklih godina u više navrata dolazila u osumnjičenikovu kuću, ponajviše zbog poziva koji su se odnosili na zabrinutost povezanu uz mentalno zdravlje. Posljednji put u kontaktu s Van Rootselaarom bili su prošle godine. Doznaje se da je osumnjičenik ranije imao važeću dozvolu za oružje, no ona je u međuvremenu istekla.

Na društvenim mrežama objavljena je starija fotografija na kojoj osumnjičenik u ruci drži pušku, kao i fotografija na kojoj slavi rođendan. 

Podsjetimo, Tumbler Ridge je ruralna zajednica koja se nalazi oko 670 kilometara sjeveroistočno od Vancouvera. Najpoznatija je po rudnicima ugljena, ali i po otkriću fosila dinosaura. Broji oko 2.400 stanovnika, a srednju školu pohađa 160 učenika. 

Ovaj napad smatra se jednin od najsmrtonosnijih u državi u posljednjih nekoliko desetljeća. 

