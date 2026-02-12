Objavljena fotografija ubojice s puškom: Ubio majku, polubrata i šest ljudi u školi

Kanadska policija objavila je detalje masovne pucnjave u Tumbler Ridgeu u kojoj je u utorak ubijeno osam ljudi, javlja BBC.

Za ubojstvo se sumnjiči transrodna osoba Jesse Van Rootselaar (18) koja je prvo u obiteljskoj kući ubila majku (39) i polubrata (11), a zatim otvorila vatru u srednjoj školi.

U školi je život izgubilo šest osoba - tri učenice stare 12 godina, dvojica učenika (12 i 13) te 39-godišnja djelatnica škole, dok je ozljede zadobilo najmanje 25 osoba. Napadač je pronađen mrtav na licu mjesta s prostrjelnom ranom koju si je sam zadao.

Policija je dojavu o pucnjavi u školi zaprimila u utorak u 13.30 sati po lokalnom vremenu. U roku od dvije minute stigli su na teren, a otprilike 15-ak minuta kasnije, pozvani su i na intervenciju u osumnjičenikovu kuću. Dužnosnici su kazali da je ubojica tamo započeo napad, a onda krenuo u školu. Motiv zasad nije poznat.

Što se zna o napadaču

Vlasti su navele da je osumnjičenik biološki rođen kao muškarac, ali se identificirao kao žena. Riječ je inače o bivšem učeniku te škole, koju je napustio prije četiri godine. "Jesse je rođen kao biološki muškarac, a otprilike prije šest godina započeo je tranziciju u ženski spol", novinarima je potvrdio Dwayne McDonald, zamjenik povjerenika Kraljevske kanadske konjičke policije (RCMP) Dwayne McDonald.

Dodao je da je policija u proteklih godina u više navrata dolazila u osumnjičenikovu kuću, ponajviše zbog poziva koji su se odnosili na zabrinutost povezanu uz mentalno zdravlje. Posljednji put u kontaktu s Van Rootselaarom bili su prošle godine. Doznaje se da je osumnjičenik ranije imao važeću dozvolu za oružje, no ona je u međuvremenu istekla.

Na društvenim mrežama objavljena je starija fotografija na kojoj osumnjičenik u ruci drži pušku, kao i fotografija na kojoj slavi rođendan.

Jesse Van Rootselaar, 18, accused of killing his mother and stepbrother before opening fire at Tumbler Ridge Secondary School, killing six and injuring 27, NYP.



He was later found dead from a self-inflicted gunshot wound. pic.twitter.com/j34SkrBToe — Resist Times (@ResistWire) February 12, 2026

Podsjetimo, Tumbler Ridge je ruralna zajednica koja se nalazi oko 670 kilometara sjeveroistočno od Vancouvera. Najpoznatija je po rudnicima ugljena, ali i po otkriću fosila dinosaura. Broji oko 2.400 stanovnika, a srednju školu pohađa 160 učenika.

Ovaj napad smatra se jednin od najsmrtonosnijih u državi u posljednjih nekoliko desetljeća.

