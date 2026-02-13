Ozljeda legende šokirala stručnjake: Jedan upozorava na ozbiljnost, drugi otkriva novu realnost

Lindsey Vonn završila je svoj legendarni povratak i karijeru na Zimskim olimpijskim igrama, a njezina sezona 2025/2026, iako posebna na mnoge načine, završila je tužnim krajem. Sve je počelo tjedan dana prije početka Igara, na posljednjoj pripremnoj utrci u Crans Montani, kada je Vonn zadobila ozbiljnu ozljedu – potrgala je ligament, a naknadno slomila nogu.

Američka skijašica (41) tri dana nakon teškog pada na spustu u talijanskoj Cortini bila je hospitalizirana. U nedjelju je odmah podvrgnuta prvoj operaciji, a već u srijedu prošla je i treći kirurški zahvat. Na društvenim mrežama podijelila je fotografiju iz bolničkog kreveta, uz poruku:

"Danas sam imala treću operaciju i bila je uspješna. Napredujem i, iako je sporo, znam da ću biti dobro. Zahvalna sam svom medicinskom timu, obitelji, prijateljima i svima koji mi šalju podršku. Čestitam i svojim suigračima koji me inspiriraju", napisala je Vonn.

Stručnjaci za sportsku medicinu naglašavaju ozbiljnost ozljede. Vonn je kroz tri operacije liječila frakturu iste noge na kojoj je ranije zadobila ozljedu koljena pred početak Igara.

Jesse Morse, liječnik koji je radio s profesionalnim sportašima iz NBA-a i NFL-a, na platformi X istaknuo je ozbiljnost situacije. Upozorio je da težina ozljede nije iznenađenje, posebno s obzirom na krikove sportašice prije nego što joj je pružena medicinska pomoć na stazi. Morse je objasnio kako vanjski fiksator, koji stabilizira slomljenu tibiju, zahtijeva više operacija i strpljenja.

"Kad kaže da će joj trebati više operacija, nije se šalila. Ovo je ozbiljna fraktura. Vanjski fiksator stabilizira kost i pomaže u pravilnom cijeljenju. Sretno joj", poručio je Morse. Najčešće se koristi kod teških i nestabilnih prijeloma, a zatim je i najavio primjer kako izgleda takva konstrukcija, kao i primjer rendgenske snimke.

Ortopedski stručnjak Bertrand Sonnery-Cottet, koji je operirao brojne vrhunske sportaše, otvoreno je komentirao stanje slavne skijašice. "Nažalost, ovo je jedna ozljeda previše. Prijelom još nije potpuno saniran, riječ je o privremenom rješenju. Ozljeda je ozbiljna i može imati dugoročne posljedice", rekao je u razgovoru za RMC Sport.

Sonnery-Cottet je naglasio da se ovakve frakture obično viđaju kod prometnih nesreća i motociklista. "Za vrhunskog sportaša ovo je gotovo najgora moguća ozljeda. Kost može biti praktički smrskana, a liječnici je moraju složiti poput slagalice. To je vrlo kompleksan proces", pojasnio je.

Istaknuo je da je nemoguće davati točne prognoze nekoliko dana nakon ozljede, te da će Vonn mjesecima biti pod strogim nadzorom.

Podsjetimo, Vonn je na Igre stigla tek desetak dana nakon teške ozljede prednjeg križnog ligamenta. Rasprava o tome trebala li nastupiti ili ne trajala je među stručnjacima. "Većina je smatrala da je nastup moguć uz ortozu, ali uz velik rizik. Ona je toga bila svjesna", dodao je Sonnery-Cottet.

Lindsey Vonn svojim povratkom pokazala je iznimnu hrabrost, ali njezin odlazak s natjecanja naglašava koliko su vrhunski sport i medicinska realnost često okrutni. Njena ozljeda ponovno stavlja fokus na izazove u sportskoj medicini i na to koliko pažljiv i profesionalan pristup liječenju sportaša može biti presudan.

