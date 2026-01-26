FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
MILIJUNSKI GUBICI /

Louvre opet puni naslovnice, najmanje 300 ljudi diglo bunu! 'Morat će se pozabaviti nama!'

Louvre opet puni naslovnice, najmanje 300 ljudi diglo bunu! 'Morat će se pozabaviti nama!'
×
Foto: Jeanne Accorsini/sipa Press/profimedia

Okupljeni u ponedjeljak ujutro na općoj skupštini, najmanje 300 zaposlenika izglasalo je nastavak štrajka pokrenutog 15. prosinca kako bi ukazali na manjak osoblja i razlike u plaćama

26.1.2026.
14:32
Hina
Jeanne Accorsini/sipa Press/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Pariški muzej Louvre bio je u ponedjeljak zatvoren, četvrti put od početka mobilizacije dijela svojeg osoblja sredinom prosinca koje traži bolje uvjete rada, objavila je ta ustanova.

Oslabljen pljačkom 19. listopada prošle godine, najposjećeniji muzej na svijetu teško privodi kraju taj socijalni spor, jedan od najdužih u svojoj povijesti, unatoč nekoliko krugova pregovora s francuskim Ministarstvom kulture i upravom.

Okupljeni u ponedjeljak ujutro na općoj skupštini, najmanje 300 zaposlenika izglasalo je nastavak štrajka pokrenutog 15. prosinca kako bi ukazali na manjak osoblja i razlike u plaćama u odnosu na druge službenike u nadležnosti Ministarstva kulture, objavili su sindikati CGT i CFDT.

"Ono što nam treba jest politička volja kako bi se te razlike u plaćama nadoknadile bez odgađanja", rekao je za AFP Christian Galani, dodajući da želi držati za riječ ministricu kulture Rachidu Dati, koja je zahtjeve štrajkaša ocijenila "legitimnima".

"Ako su naši zahtjevi legitimni, ona se njima mora pozabaviti prije svojeg odlaska iz Ministarstva" radi kandidature za gradonačelnicu Pariza, dodao je.

Gubici od najmanje milijun eura

Prema riječima Valérie Baud, predstavnice sindikata CFDT, uprava Louvrea poslala je u nedjelju "prvi nacrt" prijedloga o uvjetima rada, koji su zaposlenici ocijenili "nedovoljnim".

Od početka mobilizacije muzej je već tri puta bio prisiljen na potpuno zatvaranje, dok je u tri druge prigode djelomično otvorio svoje prostore.

Sredinom siječnja Louvre je procijenio gubitke prihoda povezane s time na "najmanje milijun eura".

Louvre je 19. listopada prošle godine bio žrtva spektakularne provale: dragulji iz devetnaestog stoljeća, čija se vrijednost procjenjuje na 88 milijuna eura i koji su ukradeni toga dana, još uvijek nisu pronađeni.

POGLEDAJTE VIDEO: Ispred staklene piramide umjesto turista su strajkaši: 400 zaposlenika odlučilo da ovako dalje ne može

LouvreParizštrajk
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
MILIJUNSKI GUBICI /
Louvre opet puni naslovnice, najmanje 300 ljudi diglo bunu! 'Morat će se pozabaviti nama!'