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RANIO I TRUDNICU? /

Napad nožem u Parizu! Usred bijela dana izbo tri žene, svladao ga policajac izvan službe

Napad nožem u Parizu! Usred bijela dana izbo tri žene, svladao ga policajac izvan službe
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Foto: Kenzo TRIBOUILLARD/AFP/Profimedia

Nunez kaže kako policija nije mogla potvrditi identitet napadača koji je govorio 'nepovezano' prilikom uhićenja

27.7.2026.
14:22
Dunja Stanković
Kenzo TRIBOUILLARD/AFP/Profimedia
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Francuska policija privela je muškarca koji je u ponedjeljak u Parizu nožem napao tri žene, potvrdio je ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez.

Muškarac je nešto prije podneva napao žene u dobi od 19, 24 i 36 godina s dva kuhinjska noža. Teško je ranio dvije, dodao je Nunez kojeg citira Reuters.

Le Parisien prenosi da je među napadnutim ženama i trudnica.

Napad nožem u Parizu! Usred bijela dana izbo tri žene, svladao ga policajac izvan službe
Foto: Kenzo TRIBOUILLARD/AFP/Profimedia
Napad nožem u Parizu! Usred bijela dana izbo tri žene, svladao ga policajac izvan službe
Foto: Kenzo TRIBOUILLARD/AFP/Profimedia

Sve se dogodilo u blizini tramvajske stanice, bara i stomatološke klinike. Stanica Porte de Clichy zatvorena je od 13 sati po nalogu pariške policije. 

Napadača je priveo policajac koji u tom trenutku nije bio na dužnosti. "To je hrabar čin", pohvalio ga je francuski ministar unutarnjih poslova. 

Šire se snimke navodnog napadača

Motiv napada za sada nije poznat. Nunez kaže kako policija nije mogla potvrditi identitet napadača koji je govorio "nepovezano" prilikom uhićenja. 

Napad nožem u Parizu! Usred bijela dana izbo tri žene, svladao ga policajac izvan službe
Foto: Kenzo TRIBOUILLARD/AFP/Profimedia

Napadu je svjedočio stanovnik Pariza Jean-Philippe koji je prvo čuo viku s prozora. Mislio je da je prolaznica opljačkana pa je sišao kako bi joj pomogao. 

U prizemlju u ulici Rue Gilbert-Cesbron u 17. pariškom okrugu, praktički je naletio na osumnjičenika, piše Le Parisien. Ležao je na tlu, a pored njega su bila dva noža, ispričao je svjedok. 

Snimka navodnog napadača proširila se društvenim mrežama. Na njoj se vidi muškarac u bež odjeći i dugom crnom kosom kako nasumično trči ulicom s dva noža u rukama. Na drugom videu je počinitelj snimljen na tlu, nakon što ga je više ljudi svladalo do dolaska policije. 

Francuski mediji prenose da osumnjičeni navodno ima 31 godinu, a nije poznato ima li raniji kriminalni dosje.

Vlasti su pokrenule istragu zbog pokušaja teškog ubojstva. 

ParizFrancuskaNapadNožCrna Kronika
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