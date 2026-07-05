Ovo je ispravan način: Biljke koje treba orezati u srpnju za bujan rast

Orezivanje je ključan vrtlarski posao osmišljen kako bi se poboljšao oblik biljke i potaknuo njezin zdrav razvoj. Iako je sam postupak prilično jednostavan, odabir pravog trenutka apsolutno je presudan za postizanje najboljih rezultata.

Upravo je srpanj idealno vrijeme za takozvanu ljetnu rezidbu, koja će osigurati da vaš vrt zablista punim sjajem, potaknuti obilniju cvatnju sljedeće godine i poboljšati kvalitetu plodova. Donosimo detaljan popis biljaka kojima je sada potrebna vaša pažnja i savjete stručnjaka kako to ispravno učiniti.

Ključna pravila za uspješno orezivanje

Prije nego što započnete s poslom, važno je pripremiti se. Pri obavljanju bilo kakvog orezivanja ključno je koristiti čist i oštar alat kako biste izbjegli oštećivanje biljaka i omogućili im pravilno zacjeljivanje. Tupim škarama gnječite tkivo biljke, stvarajući ranu koja teže zacjeljuje i postaje podložna bolestima, piše Daily Star.

Stručnjaci savjetuju da se rez uvijek napravi iznad pupa ili skupa pupova, jer je to mjesto s kojeg će biljka ponovno potjerati nove izbojke. Time se izbjegava ostavljanje dijela stabljike koji bi se mogao osušiti i postati ulazna točka za štetnike.

"Općenito, kosi rez napravljen suprotno od pupa omogućit će da se voda cijedi s rane i pomoći će u zacjeljivanju. Nakon orezivanja, pametno je sterilizirati alat kako biste osigurali da ne dođe do unakrsne kontaminacije i prijenosa bolesti s jedne biljke na drugu", navode stručnjaci za hortikulturu. Preporučuje se rez pod kutom od 45 stupnjeva, koji osigurava minimalnu površinu rane i sprječava zadržavanje vlage.

Biljke koje čekaju na vaše škare

Sada kada znate osnovna pravila, vrijeme je da provjerite kojim je biljkama u vašem vrtu potrebno ljetno šišanje.

Cvjetni grmovi i mirisne trajnice

Lavanda je jedna od najpopularnijih ljetnih biljaka koja ima velike koristi od srpanjske rezidbe. Nakon što cvjetovi posive i izgube svoju jarku boju, orežite lavandu na otprilike 30 centimetara od tla. Režite tik ispod cvjetne stapke, ali pazite da ne zarežete u staro, odrvenjelo tkivo jer se iz njega teže oporavlja.

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Pajasmin (Philadelphus), grm opojnog mirisa, podrezuje se nakon cvatnje. Ako je potrebno, orežite otprilike 20 posto njegovih stabljika sve do razine tla kako biste potaknuli rast novih izboja i održali ga vitalnim. Slično vrijedi i za vajgelu (Weigela), jednostavan grm za uzgoj koji sada možete prorijediti uklanjanjem starijih stabljika, čime se potiče zdrav novi rast.

Kod ruža koje cvatu tijekom cijele sezone, ključno je redovito uklanjanje ocvalih cvjetova. Ovu tehniku, poznatu kao "deadheading", izvodite tako da odrežete stapku sve do prvog zdravog lista s pet listića koji je okrenut prema van. To će potaknuti biljku na stvaranje novih cvjetova umjesto trošenja energije na proizvodnju sjemena.

Penjačice i živice koje oblikuju vrt

Glicinija (Wisteria), raskošna penjačica, zahtijeva ljetnu rezidbu kako bi se kontrolirao njezin bujan rast i potaknula cvatnja iduće godine. Skratite ovogodišnje duge, tanke izbojke na otprilike pet do šest listova. Ovim postupkom usmjeravate energiju biljke u stvaranje cvjetnih pupova umjesto u vegetativni rast.

Rano cvatuća pavitina (Clematis) može se orezati nakon završetka cvatnje kako bi se kontrolirala njezina veličina ili uklonile suhe i oštećene grane.

Za živice poput šimšira, srpanj je idealno vrijeme za održavanje željenog oblika i sprječavanje da postanu rijetke i neugledne. Kalina i tisa također se mogu podrezivati kako bi se održale urednima i potaknuo gust rast, stvarajući tako gustu zelenu barijeru.

Ne zaboravite na voćke

Stabla jabuka i krušaka zahtijevaju ljetno orezivanje kako bi se kontrolirao rast i poboljšala kvaliteta plodova. Vrtlari bi se trebali usredotočiti na prorjeđivanje pregustih dijelova krošnje kako bi više sunčeve svjetlosti i zraka doprlo do plodova. Uklanjanje mrtvih, bolesnih ili oštećenih grana također je ključno za optimalno zdravlje i cvatnju u idućoj sezoni.

Pravilno i pravovremeno ljetno orezivanje nije samo estetski zahvat. Ono je ulaganje u zdravlje i vitalnost vaših biljaka. Uklanjanjem viška lisne mase poboljšava se cirkulacija zraka, smanjuje rizik od gljivičnih bolesti i osigurava da biljke svu svoju energiju usmjere u ono što je najvažnije - stvaranje prekrasnih cvjetova i ukusnih plodova.

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