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Ispričavamo se gledateljima zbog tehničkih smetnji u prijenosu utakmice Dinamo-Thun

Ispričavamo se gledateljima zbog tehničkih smetnji u prijenosu utakmice Dinamo-Thun
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Foto: Igor Soban/PIXSELL

Kako gledatelje ne bismo ostavili bez prijenosa donesena je odluka da se isti nastavi u minimalnim tehničkim uvjetima s jednom kamerom bez grafičkih elemenata

28.7.2026.
22:03
RTL.hr
Igor Soban/PIXSELL
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Tijekom prijenosa utakmice Dinamo-Thun došlo je do tehničkih problema u proizvodnji signala koje RTL Hrvatska preuzima od produkcijske kuće.

Kako gledatelje ne bismo ostavili bez prijenosa donesena je odluka da se isti nastavi  u minimalnim tehničkim uvjetima s jednom kamerom bez grafičkih elemenata.

Ispričavamo se gledateljima i zahvaljujemo na razumijevanju.

Dinamo-thunDinamoThunLiga Prvaka
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