Ispričavamo se gledateljima zbog tehničkih smetnji u prijenosu utakmice Dinamo-Thun

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Umalo novi šok na Maksimiru: Thun u produžetku zapucao sjajnu priliku
Kako gledatelje ne bismo ostavili bez prijenosa donesena je odluka da se isti nastavi u minimalnim tehničkim uvjetima s jednom kamerom bez grafičkih elemenata
Tijekom prijenosa utakmice Dinamo-Thun došlo je do tehničkih problema u proizvodnji signala koje RTL Hrvatska preuzima od produkcijske kuće.
Kako gledatelje ne bismo ostavili bez prijenosa donesena je odluka da se isti nastavi u minimalnim tehničkim uvjetima s jednom kamerom bez grafičkih elemenata.
Ispričavamo se gledateljima i zahvaljujemo na razumijevanju.