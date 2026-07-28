Ispričavamo se gledateljima zbog tehničkih smetnji u prijenosu utakmice Dinamo-Thun

Tijekom prijenosa utakmice Dinamo-Thun došlo je do tehničkih problema u proizvodnji signala koje RTL Hrvatska preuzima od produkcijske kuće.

Kako gledatelje ne bismo ostavili bez prijenosa donesena je odluka da se isti nastavi u minimalnim tehničkim uvjetima s jednom kamerom bez grafičkih elemenata.

Ispričavamo se gledateljima i zahvaljujemo na razumijevanju.