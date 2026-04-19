Mnogi čine istu pogrešku: Riješit ćete se omraženih glodavaca ako ovo uklonite iz vrta

Kako s dolaskom proljeća sve više vremena provodimo na otvorenom i u svojim vrtovima, raste i svijest o problemu štakora koji se gnijezde i stvaraju štetu u našim dvorištima. Srećom, postoje učinkovite mjere kojima možete spriječiti da se vaš vrt pretvori u njihov dom.

Štakori se općenito smatraju nepoželjnim posjetiteljima, štetočinama koje mogu prenositi opasne bolesti, od leptospiroze do Weilove bolesti. Ono što im olakšava život u našoj blizini jest činjenica da se hrane širokim spektrom namirnica koje su lako dostupne u većini vrtova, što ih čini stalnom prijetnjom.

Što štakore privlači u vaš vrt?

Štakori će jesti ostatke hrane iz kanti za smeće, otpalo voće, korjenasto povrće i još mnogo toga, pa nažalost, dvorište nije uvijek sigurna zona. Jednom kada otkriju lokaciju s obiljem hrane, gnijezda će najčešće napraviti ispod drvenih terasa, u šupama, staklenicima, pa čak i u komposterima.

Oni su pretežno noćna stvorenja i izlaze tek kad padne mrak, što ih čini teškima za praćenje i precizno lociranje. Međutim, postoji jedan temeljni način da ih spriječite u dolasku, a nevjerojatno je jednostavan za primjenu.

Ključna pogreška koju mnogi čine

Hranjenjem ptica i drugih divljih životinja u svome vrtu mogli biste nenamjerno privući štakore. Hrana koja pada s hranilica za ptice za njih je laka i sigurna gozba. Uklanjanje hranilica iz vrta trebalo bi odmah smanjiti aktivnost štakora, navodi Mirror.

Preporučuje se da hranu za ptice i druge životinje čuvate u sigurnim, zatvorenim spremnicima ili da u potpunosti prestanete s hranjenjem i umjesto toga u vrtu posadite biljke koje pružaju prirodne sjemenke i bobice.

Održavanjem vrta protiv štetočina

Štakori neprestano traže sklonište i sigurnost kako bi se neometano gnijezdili, pa im održavanje urednog vrta znatno otežava posao.

Urednost je pola posla

Redovito košena trava, očišćeni skladišni prostori i uklanjanje zaraslih dijelova vrta osigurat će da štakori nemaju prikladno mjesto za nastambu. Međutim, time smanjujete i šanse za privlačenje drugih divljih životinja koje biste možda željeli u svom vrtu, poput ježeva. Uklanjanjem lišća, drva i drugih materijala stvarate manje gostoljubivo okruženje i za druge korisne vrste, stoga ovisi o tome koji ishod preferirate.

Iskoristite njihov strah od novog

Redovito premještanje stvari još je jedna učinkovita metoda odvraćanja štakora jer su "neofobični". To znači da imaju intenzivan strah od nepoznatog, pa će ih novi predmeti u vrtu ili promjene u rasporedu uznemiriti. Sve što remeti njihov uspostavljeni teritorij duboko im je odbojno, što znači da što više prepreka postavite na njihov put, veća je vjerojatnost da će u potpunosti napustiti vaš vrt.

Blokirajte im sve prilaze

Imajući na umu njihovu potrebu za sigurnim skloništem, jednostavan način da ih zaustavite jest blokiranje pristupnih točaka. Posebno je važno zabrtviti prostor ispod drvene terase, jer je njena zaštićena pozicija idealno mjesto za njihovo gniježđenje. Alternativno, ako ste doista posvećeni borbi protiv glodavaca, razmislite o potpunom uklanjanju terase i zamjeni betonskom pločom kako bi sve ostalo izloženo i otvoreno.

Jednako je bitno zatvoriti pristup pomoćnim objektima, poput šupa ili garaža. To znači osigurati sve potencijalne ulazne točke začepljivanjem rupa, popunjavanjem praznina u podovima i popravkom vrata koja loše prianjaju.

Ne zaboravite na kompostište

Ako posjedujete komposter, on bi također trebao biti visoko na vašem popisu za zaštitu. Štakori će se hraniti bilo kojom hranom koju pronađu. Zbog toga izbjegavajte stavljanje mesa, mliječnih proizvoda ili kuhanih ostataka hrane u kompost.

Obratite posebnu pozornost na održavanje vlažnosti jer ih to odbija. Redovito okrećite hrpu, a ako otkrijete da su se štakori već nastanili, izbjegavajte korištenje tog komposta na usjevima koje namjeravate jesti. Sa zdravstvenog i sigurnosnog stajališta, tretirajte takav kompost kao da je kontaminiran.

S obzirom na sve veću prisutnost štakora u urbanim sredinama, što stručnjaci povezuju i s blažim zimama, prevencija kroz održavanje čistoće i uklanjanje izvora hrane postaje ključna. Time ne štitite samo svoju imovinu, već doprinosite i cjelokupnom javnom zdravlju.

