Ove patke tamane puževe: Spas su za vrt, no ne podnose samoću, a ova vrsta ne kvače

Svaki vrtlar zna za muku s puževima golaćima. Čim padne mrak ili prva kiša, ti proždrljivci izlaze iz skrovišta i uništavaju mladi urod, ostavljajući za sobom samo sluzav trag i razočaranje.

Iako postoje brojna kemijska i mehanička rješenja za njihovo eliminiranje, jedno se ističe kao ekološki najprihvatljivije, najučinkovitije i, mnogi bi rekli, najzabavnije - patke. No, nisu sve patke jednake. Dvije se vrste posebno ističu kao specijalisti za kontrolu štetočina: indijske patke trkačice, koje se još nazivaju i "pužomorke" te mošusne, kod nas često nazivane japanskim patkama.

Zašto su patke korisne u vrtu?

Za razliku od kokoši, koje svojim čeprkanjem i kopanjem mogu napraviti više štete nego koristi, patke su znatno nježnije prema vrtu. Ne uništavaju korijenje biljaka i rijetko se hrane povrtnim kulturama.

Njihova glavna meta su upravo oni nametnici koji vrtlarima zadaju najviše glavobolje: puževi, kukci, ličinke i crvi. Posebno su poznate po tome što vole jesti invazivne španjolske puževe golaće, koje mnoge druge životinje izbjegavaju zbog njihove gorke sluzi. Uz to, njihov izmet bogat je dušikom, što ga čini izvrsnim prirodnim gnojivom koje obogaćuje tlo.

Indijske patke trkačice ne podnose samoću

Indijske patke trkačice jedinstvena su pojava u svijetu peradi. Njihov vitak, izdužen vrat i gotovo potpuno uspravan stav daju im komičan izgled koji podsjeća na pingvine ili boce koje hodaju. Podrijetlom iz Indonezije, ove patke ne gegaju se, već, kao što im i ime govori, trče.

Najvažnija karakteristika indijskih trkačica njihov je izražen stadni nagon. One su izrazito društvene životinje i samoća za njih predstavlja ogroman stres koji može dovesti do depresije i bolesti. Zbog toga se nikada ne smiju držati pojedinačno.

Apsolutni minimum je par, no najsretnije su u manjem jatu od tri do pet jedinki. Idealan omjer je jedan mužjak na nekoliko ženki kako bi se izbjegla pretjerana agresija mužjaka. Iako mogu biti pomalo plahe i nervozne, uz redovit kontakt s vlasnikom postaju pitome. Ne lete dobro, što je velika prednost jer ne mogu pobjeći iz ograđenog dvorišta.

Indijske patke trkačice obožavaju jesti puževe

Trkačice su neumorni lovci. Cijeli dan provode aktivno pretražujući teren u potrazi za puževima, crvima i kukcima, čime značajno smanjuju potrebu za pesticidima. Iako će povremeno kljucnuti mladu salatu, većinu povrća ostavljaju na miru.

Pake trkačice su i izvanredne nesilice. Neki sojevi mogu snijeti i do 300 jaja godišnje, koja su veća i nutritivno bogatija od kokošjih te iznimno cijenjena u pripremi slastica. Prehranu im, uz ono što same pronađu, treba nadopuniti žitaricama poput kukuruza i pšenice, a zimi, kada prirodnih izvora hrane nema, i smjesom za perad, piše thefrugalchicken.com.

Japanske patke nisu iz Japana i ne kvaču

Iako se kod nas često nazivaju japanskim, mošusne patke (Cairina moschata) potječu iz Srednje i Južne Amerike. Robusnije su i masivnije od trkačica, a prepoznatljive su po crvenim mesnatim izraslinama oko očiju i kljuna, koje su posebno izražene kod mužjaka, piše thetinylife.com.

Jedna od najvećih prednosti mošusnih pataka jest njihova tišina. Za razliku od većine drugih pataka, one se ne glasaju prodornim kvakanjem. Mužjaci ispuštaju tihi zvuk sličan šištanju, dok ženke proizvode tek nježno, grleno kvocanje. To ih čini idealnim izborom za dvorišta u naseljenim područjima gdje bi buka mogla smetati susjedima.

Za razliku od trkačica, mošusne patke su odlični letači, pa im se često podrezuju krila kako bi ostale na tlu. Iako su nešto samostalnije od trkačica, i one su društvene životinje te je preporučljivo držati ih barem u paru radi njihove dobrobiti. Još jedna bitna razlika je majčinski instinkt: ženke mošusnih pataka poznate su kao izuzetno brižne majke koje će same izleći i odgojiti svoje pačiće.

Japanske patke tamane štetočine u vrtu

Poput trkačica, i mošusne patke su vrsni tamanitelji puževa i ostalih vrtnih štetočina. No, njihova prehrana je nešto raznovrsnija te uključuje i travu, što ih čini korisnima za održavanje travnjaka. Zbog svoje mirne naravi i tišine, savršeno se uklapaju u svako dvorište. Ne zahtijevaju puno brige, otporne su i svestrane, a osim za kontrolu nametnika, uzgajaju se i zbog kvalitetnog, nemasnog mesa.

Cijena japanskih pataka i indijskih patka trkačica

Cijena japanskih pataka u Hrvatskoj ovisi o njihovoj starosti i namjeni, a najčešće se kreće od deset do 20 eura po komadu za odrasle jedinke. Cijena za mlade pačiće stare oko dva tjedna kreće se od četiri do pet eura. Također, možete kupiti i njihova jaja za nasad.

Cijena indijskih pataka trkačica u Hrvatskoj slična je cijenama japanskih pataka, s tim da su trkačice često traženije zbog svoje specifične uloge u ekološkom suzbijanju puževa. Mladi pačići prodaju se po cijeni od četiri do sedam eura po komadu. Cijena jaja za nasad iznosi euro po komadu.

Japanske patke i indijske patke trkačice možete kupiti preko raznih oglasnika u Hrvatskoj, na sajmovima peradi te preko raznih Facebook grupa.

Uvjeti za sretan pačji život

Bez obzira na vrstu, patkama je za zdrav i sretan život potrebno osigurati nekoliko osnovnih uvjeta. Najvažniji je pristup vodi. Nije im potrebno jezero, dovoljna će biti veća plitka posuda ili dječji bazenčić. Voda im nije nužna samo za plivanje, već i za održavanje higijene perja te za ispiranje kljuna nakon jela, pogotovo nakon lova na sluzave puževe, kako se ne bi ugušile.

Drugi ključan uvjet je sigurno sklonište. Tijekom noći moraju biti zatvorene u ograđenom prostoru kako bi bile zaštićene od predatora poput lisica i kuna. Uz pravilnu brigu, ove korisne i zanimljive životinje mogu živjeti od osam do 12 godina te tako postati dugogodišnji članovi obitelji i nezamjenjivi saveznici u vrtu.

